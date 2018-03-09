Двухразовая аренда стадиона в Астрахани «Ротору-Волгограду» обошлась почти в 1 миллион рублей





Более 820 тысячи рублей было потрачено клубом «Ротор-Волгоград» на аренду поля в Астрахани, где волгоградские футболисты провели игру 4 марта с «Тамбовом», а сегодня собираются сыграть еще один матч - с клубом «Спартак-2» из Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, таким образом, одноразовая аренда стадиона «Центральный» в соседнем городе стоила почти 410 тысяч рублей. За эту сумму клубу предоставляли возможность тренироваться, пользоваться душевыми, раздевалками, также выделяли не менее 3 тысяч мест для болельщиков на время матча. На стадионе была обеспечена охрана, медицинское обслуживание.

Напомним, 4 марта волгоградский клуб должен был сыграть с клубом «Тамбов» на своем, домашнем поле. Однако выяснилось, что стадион «Зенит» не готов к проведению матча из-за заснеженности поля. Тогда заговорили о том, что на «Зените» сделали поле без подогрева. После этого скандала директор спорткомплекса «Зенит» Василий Андрющенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. А «Ротор-Волгоград» провел игру с «Тамбовом» в Астрахани, куда болельщиков отвезли на бесплатных автобусах. Такие же бесплатные автобусы были организованы и сегодня, где на стадионе «Центральный» волгоградский клуб встретится на поле со «Спартаком-2».

Вероятно, домашние игры волгоградский клуб будет отменять до тех пор, пока не потеплеет. Следующая игра «Ротора-Волгограда» в Калининграде с «Балтикой», которая состоится 17 марта, также обойдется недешево. Согласно информации, размещенной на сайте госзаказов, тридцать билетов на авиарейсы из Волгограда в Москву, из Москвы- в Калининград, и обратно домой будут стоить клубу 560 тысяч рублей.

Справка. После победы над клубом «Тамбов» «Ротор-Волгоград» улучшил свое положение в турнирной таблице первенства ФНЛ и переместился с последнего, 20-ого места, на 19-ое с 23 очками.

Фото rotor-vlg.com



