Жители Волгоградской области идут служить по контракту из-за стабильной зарплаты

За два месяца текущего года в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, для дальнейшего прохождения службы прибыло более 100 военнослужащих по контракту, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, причинами, по которым военнослужащие выбирают данные соединения для дальнейшей службы, являются стабильная заработная плата с многочисленными надбавками, удобное территориальное расположение соединения, высокая оснащенность современным вооружением и военной техникой, высокая интенсивность боевой подготовки.

Всего в 2018 году в ЮВО планируется направить на военную службу по контракту более 1,6 тысячи граждан из Волгоградского гарнизона, что на 15% больше, чем было направлено в 2017 году. Наиболее востребованные в войсках военно-учетные специальности: разведчиков, специалистов связи, водителей колесной и гусеничной техники, специалистов ракетных войск и артиллерии (РВиА), плавсостав ВМФ. Отмечается, что приоритет при приёме на контракт имеют молодые люди с образованием не ниже полного среднего, по результатам медицинского освидетельствования признанные годными к военной службе, прошедшие военную службу по призыву или уже служившие по контракту, получившие в армии несколько военно-учётных специальностей, а также имеющие различные спортивные разряды.

Каждый военнослужащий по контракту имеет право на получение служебного жилья по месту прохождения службы или денежной компенсации за аренду квартиры, а через 3 года службы – на участие в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем военнослужащих и покупку квартиры по собственному выбору в любом городе России. При этом на протяжении всей службы 100% ежемесячных выплат по кредиту за купленную квартиру осуществляет государство.



