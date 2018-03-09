|Общество
|10.03.2018 11:23
Жители Волгоградской области идут служить по контракту из-за стабильной зарплаты
За два месяца текущего года в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, для дальнейшего прохождения службы прибыло более 100 военнослужащих по контракту, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, причинами, по которым военнослужащие выбирают данные соединения для дальнейшей службы, являются стабильная заработная плата с многочисленными надбавками, удобное территориальное расположение соединения, высокая оснащенность современным вооружением и военной техникой, высокая интенсивность боевой подготовки.
Всего в 2018 году в ЮВО планируется направить на военную службу по контракту более 1,6 тысячи граждан из Волгоградского гарнизона, что на 15% больше, чем было направлено в 2017 году. Наиболее востребованные в войсках военно-учетные специальности: разведчиков, специалистов связи, водителей колесной и гусеничной техники, специалистов ракетных войск и артиллерии (РВиА), плавсостав ВМФ. Отмечается, что приоритет при приёме на контракт имеют молодые люди с образованием не ниже полного среднего, по результатам медицинского освидетельствования признанные годными к военной службе, прошедшие военную службу по призыву или уже служившие по контракту, получившие в армии несколько военно-учётных специальностей, а также имеющие различные спортивные разряды.
Каждый военнослужащий по контракту имеет право на получение служебного жилья по месту прохождения службы или денежной компенсации за аренду квартиры, а через 3 года службы – на участие в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем военнослужащих и покупку квартиры по собственному выбору в любом городе России. При этом на протяжении всей службы 100% ежемесячных выплат по кредиту за купленную квартиру осуществляет государство.
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде
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Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Спорт
|10.03.2018 12:56
Более 820 тысячи рублей было потрачено клубом «Ротор-Волгоград» на аренду поля в Астрахани, где волгоградские футболисты провели игру 4 марта с «Тамбовом», а сегодня собираются сыграть еще один матч - с клубом «Спартак-2» из Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, таким образом, одноразовая аренда стадиона «Центральный» в соседнем городе стоила почти 410 тысяч рублей. За эту сумму клубу предоставляли возможность тренироваться, пользоваться душевыми, раздевалками, также выделяли не менее 3 тысяч мест для болельщиков на время матча. На стадионе была обеспечена охрана, медицинское обслуживание. Напомним, 4 марта волгоградский клуб должен был сыграть с клубом...
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|Происшествия
|10.03.2018 11:07
Женщину, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка, задержали в Волжском. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева, по данным следствия, 1 марта молодая женщина вместе с ребенком ушла из общежития во Фролово. Она приехала в Волгоград и сняла посуточно квартиру в Центральном районе на улице Ткачева. На следующий день женщина продала через интернет детскую коляску, а 4 марта задушила дитя. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер, а сама уехала в Волжский к подруге. О преступлении правоохранительным органам стало известно благодаря обращению матери женщины, которая пыталась найти дочь. Сейчас подозреваемая задержана...
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|Общество
|10.03.2018 10:50
Почти 700 кубометров снега вывезено за минувшую ночь с магистралей Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на дороги отсыпана почти 1000 тонн песко-соляной смеси. В настоящее время спецтехника и работники дорожно-коммунальных служб расчищают остановки и парковочные карманы, обрабатывают реагентами пешеходные дорожки, очищают от песка и наледи дождеприемные решетки. Вывоз снежных масс, скопившихся вдоль проезжей части, позволил освободить правую полосу и не допустить сужения дороги. В первую очередь техника вышла на главные магистрали. В их числе – улица Еременко в Краснооктябрьском районе, проспект Жукова – в Дзержинском, площадь Павших борцов, улица Комсомольская и участок проспекта Ленина от улиц...
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|Культура
|10.03.2018 10:37
Прощание с почетным гражданином Волгоградской области Отаром Джангишерашвили проходит в здании Нового экспериментального театра. Основатель и руководитель НЭТа ушел из жизни 7 марта после тяжелой болезни. Как сообщает ИА «Высота 102», проститься с видным деятелем культуры пришли коллеги, друзья, представители власти, общественности и грузинской диаспоры. Они проходят в здание театра с огромными букетами красных роз, венками. Новый экспериментальный театр, худруком которого Отар Джангишерашвили был с 1989 года, пока не работает. Похоронят Отара Ивановича Джангишерашвили в 15.00 на Димитровском кладбище. ...
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|Происшествия
|10.03.2018 10:05
Семь человек пострадали в двух авариях в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейской около 10 часов вечера произошло столкновение легковых машин. В результате в больницу имени Фишера обратились четыре женщины. Двум, 26 и 56 лет, медпомощь оказали амбулаторно, а две девушки в возрасте 26 лет и 21 года госпитализированы с сотрясением мозга. А ранее, около половины восьмого вечера, на пересечении улиц Мира и Александрова столкнулись два маршрутных такси №5,№6А и легковушка. Сотрясение мозга получили пассажиры маршруток: 53-летняя женщина и 15-летняя девочка-подросток, а также 31-летний мужчина-водитель легкового авто....
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|Общество
|10.03.2018 08:53
На три месяца приостановлена деятельность ООО "Домостроитель", связанная с привлечением средств дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома по улице Базисная, 18 в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Инспекция гостройнадзора Волгоградской области, которая обратилась с иском в суд, требовала приостановить на полгода сбор денег с дольщиков. "Домостроитель" посчитал эти требования чрезмерными, пояснив, что не привлекает средства дольщиков с 2014 года. На суде установлено, что застройщик с начала строительства заключил 18 договоров с дольщиками на общую сумму 52,322 млн рублей. Срок окончания стройки в документах - третий квартал 2015 года....
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|Здравоохранение
|10.03.2018 07:03
Комплекс зданий ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в текущем году охватит капитальный ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчик – ГБУЗ «ВОКОД» - объявил электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий онкодиспансера по адресу: ул. Землячки, 78. Центра контракта – более 19 миллионов рублей. На эти средства планируется привести в порядок кровлю и фасад зданий пансионата, пищеблока, гаража и др. Планируется усиление конструктивных элементов, ремонт наружных стен, отмосток, входных групп и т.п. Фасад, который выполнен из керамических глазурованных плиток, сделают вентилируемым с облицовкой плитами из керамогранита с...
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|Аналитика
|10.03.2018 05:52
В канун выборов президента России Фонд «Петербургская политика» оценил интенсивность ведения президентских кампаний в регионах России и «поместил» Волгоградскую область во вторую группу со средней интенсивностью (7-10 баллов). Как сообщает ИА «Высота 102», среди регионов ЮФО в этой же группе - соседние Астраханская область и Краснодарский край. Среди важных событий в волгоградском регионе эксперты назвали визит Путина на празднование 75-летия окончания Сталинградской битвы, назначение на 18 марта референдума по вопросу о смене часового пояса (единственный региональный референдум в РФ), поквартирный обход членами участковых избирательных комиссий всех жителей, проведение форума молодежных советов при территориальных избирательных комиссиях, популяризация информации о введении по...
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|Общество
|09.03.2018 19:22
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта, сообщает ИА "Высота 102". В родильном доме больницы №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда на свет появилось восемь детей: 4 мальчика и 4 девочки. Счастливым мамам депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко вручила подарочные наборы, в которых, по словам волгоградок, - есть самое необходимое для ухода за младенцами: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки. ...
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|Общество
|09.03.2018 19:01
Разработать порядок расчета платы за отопление в квартирах с индивидуальными газовыми котлами просят Госдуму волгоградские депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий проект обращения в российский парламент. Об этой проблеме информагентство рассказывало неоднократно, в том числе в итоговой программе «Взгляд с Высоты». По официальным данным, в Волгоградской области 1044 квартиры оснащены индивидуальными газовыми котлами. Затраты на установку такого оборудования составляют от 80 до 150 тысяч рублей. При этом батареи в таких квартирах демонтированы. Собственники жилья всегда платили за тепло по газовому счетчику. Однако в минувшем году участились случаи выставления управляющими компаниями гражданам двойных платежей – за...
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|Происшествия
|09.03.2018 18:39
Версия о похищении жителя Волгоградской области опровергнута: камышанина на дорогой иномарке отвезли домой после праздника
Причиной переполоха, вызванного похищением жителя Камышина, оказалось неудачное решение проблемы транспортировки загулявшего камышанина. Как сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области, версия о похищении мужчины опровергнута. Как выяснилось, виной всему стало неудачное стечение обстоятельств. “Похитители” и их “жертва” рассказали следователям, что отмечали Международный женский день одной компанией. Изрядно выпив, двое мужчин и женщина решили отвезти своего компаньона домой на недавно купленном автомобиле “Porsche Cayenne”. Боясь за сохранность салона авто, друзья погрузили его в багажник. Сам “потерпевший” заявил, что не в обиде за такое обращение и претензий ни к кому не имеет.
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|Происшествия
|09.03.2018 17:18
Троих человек, разыскиваемых по подозрению в похищении мужчины в Камышине, задержали сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, правоохранители отыскали черный “Porsche Cayenne”. При его осмотре выяснилось, что следов крови в багажнике нет. Предполагаемые похитители - двое мужчин и женщина - были сильно пьяны. Их жертву найти пока не удалось. Задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Напомним, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что трое злоумышленников напали на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник. Приметы похищенного: на около 40-45 лет, невысокого роста, волосы ...
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|Общество
|09.03.2018 12:08
За время действия программы капремонта жители Волгоградской области перечислили на счет унитарной некоммерческой организации 4,9 миллиарда рублей, однако должны были больше – почти 6,2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фонд капремонта Волгоградской области, уровень оплаты с октября 2014 года по февраль 2018 года составил около 79%. Жители Волгограда за данный период оплатили около 2,7 миллиарда рублей, а было начислено им 3,5 миллиарда (77%). На юге города – в Красноармейском районе – платят аккуратнее остальных районов, а больше всех долгов за капремонт накопили в Тракторозаводском районе. Самые дисциплинированные горожане проживают в столице российской провинции – они...
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|Общество
|09.03.2018 11:45
Входящее в Роскосмос волгоградское оборонное предприятие АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» проиграло два процесса в арбитражном и Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, обе инстанции отказали оборонному предприятию в удовлетворении их требований, которые были предъявлены к управлению федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, министерству обороны РФ, ПАО «Волгоград Энергосбыт», акционерному обществу «Оптовая энергетическая компания» и ее бывшему сотруднику, члену Совета директоров компании Геннадию Мигалю. Суд апелляционной инстанции, цитируем, «отклоняет довод заявителя жалобы о том, что решением УФАС России предприятие привлечено к двойной ответственности, предписание...
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|Происшествия
|09.03.2018 10:54
О двоих погибших при пожаре во Фроловском районе сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сигнал о возгорании в доме в селе Большой Лычак поступил на пульт дежурного в 0:18. Расчеты пожарно-спасательной части №26 прибыли на место и потушили пламя менее чем за полчаса. При осмотре места трагедии были обнаружены тела двух женщин 63 и 42 лет. Специалисты выясняют причины пожара. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности при обращении с огнем и использовании электроприборов.
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10 марта 12:56
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Жители Волгоградской области идут служить по контракту из-за стабильной зарплаты
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