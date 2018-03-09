Почти 700 кубометров снега вывезено за минувшую ночь с магистралей Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на дороги отсыпана почти 1000 тонн песко-соляной смеси. В настоящее время спецтехника и работники дорожно-коммунальных служб расчищают остановки и парковочные карманы, обрабатывают реагентами пешеходные дорожки, очищают от песка и наледи дождеприемные решетки.

Вывоз снежных масс, скопившихся вдоль проезжей части, позволил освободить правую полосу и не допустить сужения дороги. В первую очередь техника вышла на главные магистрали. В их числе – улица Еременко в Краснооктябрьском районе, проспект Жукова – в Дзержинском, площадь Павших борцов, улица Комсомольская и участок проспекта Ленина от улиц Краснознаменской до Ленина – в Центральном, проспект Университетский и др. Затем специалисты переместились на второстепенные дороги.