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Происшествия
 09.03.2018 18:39

Версия о похищении жителя Волгоградской области опровергнута: камышанина на дорогой иномарке отвезли домой после праздника

Причиной переполоха, вызванного похищением жителя Камышина, оказалось неудачное решение проблемы транспортировки загулявшего камышанина. Как сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области, версия о похищении мужчины опровергнута. Как выяснилось,  виной всему стало неудачное стечение  обстоятельств. 
“Похитители” и их “жертва” рассказали следователям, что отмечали Международный женский день одной компанией. Изрядно выпив, двое мужчин и женщина решили отвезти своего компаньона домой на недавно купленном автомобиле “Porsche Cayenne”. Боясь за сохранность салона авто,  друзья погрузили его в багажник. Сам “потерпевший” заявил, что не в обиде за такое обращение и претензий ни к кому не имеет.

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Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...

Происшествия 09.03.2018 17:18

Троих человек, разыскиваемых по подозрению в похищении мужчины в Камышине, задержали сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, правоохранители отыскали черный “Porsche Cayenne”. При его осмотре выяснилось, что следов крови в багажнике нет. Предполагаемые похитители - двое мужчин и женщина - были сильно пьяны. Их жертву найти пока не удалось. Задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Напомним, накануне вечером в полицию  поступило сообщение о том, что трое злоумышленников напали на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник.  Приметы похищенного: на около 40-45 лет, невысокого роста, волосы ...
Прочитана: 1994 раз
Общество 09.03.2018 12:08

За время действия программы капремонта жители Волгоградской области перечислили на счет унитарной некоммерческой организации 4,9 миллиарда рублей, однако должны были больше – почти  6,2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фонд капремонта Волгоградской области, уровень  оплаты с октября 2014 года по февраль 2018 года составил около 79%. Жители Волгограда за данный период оплатили около 2,7 миллиарда рублей, а было начислено им 3,5 миллиарда (77%). На юге города – в Красноармейском районе – платят аккуратнее остальных районов, а больше всех долгов за капремонт накопили в Тракторозаводском районе. Самые дисциплинированные горожане  проживают в столице российской провинции – они...
Прочитана: 3928 раз
Общество 09.03.2018 12:02

В Волгограде к ЧМ-2018 установят туалеты в единой цветовой гамме Свыше 50 современных туалетных модулей и кабин, в том числе и для маломобильных групп населения, планируется закупить для Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион объявило МБУ «Волгоградзеленхоз». Стоимость контракта – более 37 миллионов рублей. Новые туалетные модули и кабины, согласно требованиям, должны быть поставлены в срок до 20 мая текущего года. Напомним, что уже в июне в России начинается чемпионат мира по футболу. На стадионе «Волгоград Арена» пройдут четыре матча группового турнира.  Согласно техзаданию, для установки в общественных местах закупаются универсальные туалетно-модульные павильоны, рассчитанные на 6 мест, в количестве...
Прочитана: 1161 раз
Общество 09.03.2018 11:45

Волгоградское оборонное предприятие «Титан-Баррикады» потерпело фиаско в судах Ростовской области Входящее в Роскосмос волгоградское оборонное предприятие АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» проиграло два процесса в арбитражном и Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, обе инстанции  отказали оборонному предприятию в удовлетворении их требований, которые были предъявлены к управлению федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, министерству обороны РФ, ПАО «Волгоград Энергосбыт», акционерному обществу «Оптовая энергетическая компания» и ее бывшему сотруднику, члену Совета директоров  компании  Геннадию Мигалю. Суд апелляционной инстанции, цитируем, «отклоняет довод заявителя жалобы о том, что решением УФАС России предприятие привлечено к двойной ответственности, предписание...
Прочитана: 11030 раз
Происшествия 09.03.2018 10:54

О двоих погибших при пожаре во Фроловском районе сообщили ИА “Высота 102”  в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сигнал о возгорании в доме в селе Большой Лычак поступил на пульт дежурного в 0:18. Расчеты пожарно-спасательной части №26 прибыли на место и потушили пламя менее чем за полчаса. При осмотре места трагедии были обнаружены тела двух женщин 63 и 42 лет. Специалисты выясняют причины пожара. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности при обращении с огнем и использовании электроприборов.
Прочитана: 2109 раз
Происшествия 09.03.2018 09:50

Двоих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении человека в Камышине, ищут полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером в полицию поступила информация, что преступное трио напало на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник черного  “Porsche Cayenne” с номерами С 922 ХТ 161, а затем уехали в сторону Южного городка. Приметы похищенного: на вид около 40-45 лет, невысокого роста, волос седой, одет в куртку бежевого цвета. Всех, у кого есть информация об этом автомобиле, или тех, кто на нем ездит, а также о личности потерпевшего, просьба обратиться...
Прочитана: 3205 раз
Общество 09.03.2018 06:37

Марина Кирьянова, у которой органы опеки Октябрьского района летом 2017 года забрали четырех приемных детей, пытается вернуть право опеки над ними. Как сообщает ИА "Высота 102", Кирьянова обратилась в Октябрьский районный суд с заявлением об отмене постановления районной администрации об изъятии приемных детей. Женщина просит судебную инстанцию пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Суть в том, что вступило в силу решение Октябрьского районного суда, по которому Кирьянову признали невиновной в административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия...
Прочитана: 2045 раз
Общество 09.03.2018 04:51

Разработать порядок расчета платы за отопление в квартирах с индивидуальными газовыми котлами просят Госдуму волгоградские депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий проект обращения в российский парламент. Об этой проблеме информагентство рассказывало неоднократно, в том числе в итоговой программе «Взгляд с Высоты». По официальным данным, в Волгоградской области 1044 квартиры оснащены индивидуальными газовыми котлами. Затраты на установку такого оборудования составляют от 80 до 150 тысяч рублей. При этом батареи в таких квартирах демонтированы. Собственники жилья всегда платили за тепло по газовому счетчику. Однако в минувшем году участились случаи выставления управляющими компаниями гражданам двойных платежей – за...
Прочитана: 4020 раз
Общество 08.03.2018 22:18

Героиня публикации ИА «Высота 102» - одноглазая кошка Муха нашла дом Кошка по кличке Муха - героиня одной из недавних публикаций информагентства обрела любящего хозяина. Из ветеринарной клиники, где одноглазая кошка жила последние три месяца, ее забрал читатель ИА «Высота 102». Мужчина позвонил в редакцию, узнал координаты клиники, побеседовал с ветеринарами и решил, что готов позаботиться о несчастном существе. Будем надеяться, что у кошки и ее нового хозяина все будет хорошо. У Мухи непростая и грустная история. Она стала калекой по вине очень злых людей – ей выжгли глаз сигаретой и бросили умирать. У кого поднялась рука так по-зверски обойтись с двухмесячным котенком уже не узнать. Муха выжила...
Прочитана: 8177 раз
Происшествия 08.03.2018 18:13

О двоих пострадавших в аварии  в Быковском районе ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. По предварительным данным, сегодня около 12 часов на трассе “Волжский-Быково” неподалеку от села Новоникольское перевернулась легковая машина. При этом различные травмы получили десятилетняя девочка и 34-летняя женщина.  Пострадавшие доставлены в Николаевскую ЦРБ. Девочка с сотрясением мозга и ушибом груди госпитализирована. Женщина ложиться в больницу отказалась. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Информация уточняется.
Прочитана: 3752 раз
Происшествия 08.03.2018 15:46

По вине курящего пассажира в аэропорту “Гумрак” экстренную посадку совершил самолет. Как сообщили ИА “Высота 102” источники, по предварительным данным, рейс “Нальчик-Москва” авиакомпании "Победа" приземлился в Волгограде около часа дня. Как оказалось, правила поведения на борту нарушил 34-летний мужчина. Из Волгограда самолет вылетел приблизительно через полчаса.
Прочитана: 2648 раз
Общество 08.03.2018 14:43

Президент России стихами поздравил женщин с 8 марта Стихи и добрые слова в адрес женщин России сегодня опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Высота 102».  Президент Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением: «Дорогие женщины России!От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.Сегодня все мужчины от...
Прочитана: 5155 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.03.2018 11:13

В Волгограде сын полка дивизии генерала Родимцева отмечает 90-летний юбилей «Удивительно, но факт: в международный женский день родился и я, и генерал Родимцев, с которым меня связала военная судьба в годы Сталинградской битвы. Так что сегодня подниму рюмку за память человека, полностью изменившего мою жизнь». Так отреагировал на поздравление с юбилеем журналистов ИА «Высота 102» фронтовик, председатель совета ветеранов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии Олег Львович Бурковский. Несмотря на преклонные годы, он в деталях помнит события 75-летней давности. В горящем Сталинграде остался с бабушкой: отец, военный летчик, ушел на фронт, с которого домой не вернется: он погибнет под Берлином за 2 недели до окончания войны. Мама-хирург...
Прочитана: 2884 раз
Общество 08.03.2018 09:10

«Роснефть» поздравила автоледи стихами АхматовойСегодня, в Международный женский день посетительницам автозаправочных станций под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» вручают поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Одной из первых стала волгоградка Мария: «Я уже около десяти лет заправляюсь исключительно на АЗС «Роснефти». Удобно, качественно, приятные цены, высокий сервис... Прямо вот  хватает всего — ничего не хотелось бы изменить. Всегда приятно получать поздравления, и приятно осознавать, что компания думает о клиентах». Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты «Роснефти», по QR-коду, расположенному на открытке. Это...
Прочитана: 1667 раз
Происшествия 08.03.2018 08:46

Четыре человека пострадали в двойном ДТП на юге Волгограда Четыре человека пострадали в двойной аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102”, около десяти часов вечера на улице Лазоревой троих мужчин 47, 43 и 25 лет сбил водитель легковой иномарки. Пешеходы с различными травмами доставлены в БСМП №15.  В региональном главке МВД информагентству уточнили обстоятельства случившегося. Пьяный  49-летний водитель “Chevrolet Lacetti” на перекрестке  улицы Лазоревой и переулка Зеленоградского врезался в стоявшую  “Ладу Приору”, после чего сбил троих пешеходов и налетел на грузовик “МАЗ”, остановившийся на проезжей части в результате предыдущего ДТП. В отношении нетрезвого водителя...
Прочитана: 2079 раз


9 марта 18:39
Версия о похищении жителя Волгоградской области опровергнута: камышанина на дорогой иномарке отвезли домой после праздника
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