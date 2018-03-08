В Волгоградской области нашли похитителей на “Porsche Cayenne”

Троих человек, разыскиваемых по подозрению в похищении мужчины в Камышине, задержали сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, правоохранители отыскали черный “Porsche Cayenne”. При его осмотре выяснилось, что следов крови в багажнике нет. Предполагаемые похитители - двое мужчин и женщина - были сильно пьяны. Их жертву найти пока не удалось. Задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Напомним, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что трое злоумышленников напали на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник.

Приметы похищенного: на около 40-45 лет, невысокого роста, волосы седые, одет в куртку бежевого цвета.











