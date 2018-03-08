Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта, сообщает ИА "Высота 102". В родильном доме больницы №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда на свет появилось восемь детей: 4 мальчика и 4 девочки. Счастливым мамам депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко вручила подарочные наборы, в которых, по словам волгоградок, - есть самое необходимое для ухода за младенцами: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки.

Как признались журналистам информагентства мамочки, этот неожиданный подарок стал еще одним доказательством того, что уже с первых дней новой жизни их детки и они сами окружены не только квалифицированной медицинской помощью, но и таким вниманием со стороны депутата. Они искренне благодарили парламентария, не скрывая ни радости, ни удивления.

Анна Кувычко тепло поздравила мам. "Вы подарили жизнь новым гражданам нашего города, и это - самое главное сегодня, - сказала она. - Большего счастья, чем рождение детей, природа не придумала". Такие же подарки она вручила молодым родителям и в роддоме Центрального района, где за минувшие сутки родилось пятеро мальчиков и одна представительница женского пола. А всего в городе Волгограде в международный женский день на свет появилось 40 новых россиян.

По словам координатора федерального проекта "Народный контроль", члена комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Анны Кувычко, в рамках проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья" она намерена в самое ближайшее время выступить с инициативой вручать подарочные наборы всем волгоградским женщинам, родившим детей. Такой опыт есть уже в России, его нужно обязательно взять на вооружение, - убеждена законодатель.