В Волгограде к ЧМ-2018 установят туалеты в единой цветовой гамме









Свыше 50 современных туалетных модулей и кабин, в том числе и для маломобильных групп населения, планируется закупить для Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион объявило МБУ «Волгоградзеленхоз». Стоимость контракта – более 37 миллионов рублей. Новые туалетные модули и кабины, согласно требованиям, должны быть поставлены в срок до 20 мая текущего года. Напомним, что уже в июне в России начинается чемпионат мира по футболу. На стадионе «Волгоград Арена» пройдут четыре матча группового турнира.

Согласно техзаданию, для установки в общественных местах закупаются универсальные туалетно-модульные павильоны, рассчитанные на 6 мест, в количестве трех единиц. Минимальная комплектация должна включать помимо унитазов и рукомойников еще и тепловентилятор, вытяжной вентилятор, зеркало, светильники, крючки для одежды, держатели для туалетной бумаги и полотенец, систему контроля наполнения баков для отходов с сигнализацией, электрические розетки, бак-резервуар для чистой воды, УЗО и др.

Закупаются 12 туалетно-модульных павильонов для маломобильных граждан, рассчитанные на одного или четырех человек. Данные павильоны также предназначены для круглогодичного использования и должны быть оборудованы всем необходимым.

Больше всего – 36 штук – закупается обычных туалетных кабин. В минимальной комплектации – бак накопительный, сидение для унитаза, вентиляционная труба, компенсирующая шайба сидения для унитаза, держатель туалетной бумаги, крючок для одежды, дозатор жидкого мыла и зеркало.

Среди обязательных требований к поставляемому товару указано, что все туалетные модули и кабины должны быть новыми (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации). И все они должны быть выполнены в единой цветовой гамме - серой.



