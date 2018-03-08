Жители трех сельских поселений в Волгоградской области «бойкотируют» фонд капремонта

За время действия программы капремонта жители Волгоградской области перечислили на счет унитарной некоммерческой организации 4,9 миллиарда рублей, однако должны были больше – почти 6,2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фонд капремонта Волгоградской области, уровень оплаты с октября 2014 года по февраль 2018 года составил около 79%. Жители Волгограда за данный период оплатили около 2,7 миллиарда рублей, а было начислено им 3,5 миллиарда (77%). На юге города – в Красноармейском районе – платят аккуратнее остальных районов, а больше всех долгов за капремонт накопили в Тракторозаводском районе. Самые дисциплинированные горожане проживают в столице российской провинции – они оплачивают более 90% начисленных взносов.

Среди районов Волгоградской области передовиками по оплате являются Еланский и Новоаннинский, отстающими – Клетский и Кумылженский. Интересно, что жители трех сельских поселения Волгоградской области с октября 2014 года не перечислили ни копейки в фонд капремонта. Это Калмыковское сельское поселение, Кременское сельское поселение Киквидзенского района, а также Ильичевское сельское поселение Нехаевского района.



