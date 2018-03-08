|Общество
|09.03.2018 12:08
Жители трех сельских поселений в Волгоградской области «бойкотируют» фонд капремонта
За время действия программы капремонта жители Волгоградской области перечислили на счет унитарной некоммерческой организации 4,9 миллиарда рублей, однако должны были больше – почти 6,2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фонд капремонта Волгоградской области, уровень оплаты с октября 2014 года по февраль 2018 года составил около 79%. Жители Волгограда за данный период оплатили около 2,7 миллиарда рублей, а было начислено им 3,5 миллиарда (77%). На юге города – в Красноармейском районе – платят аккуратнее остальных районов, а больше всех долгов за капремонт накопили в Тракторозаводском районе. Самые дисциплинированные горожане проживают в столице российской провинции – они оплачивают более 90% начисленных взносов.
Среди районов Волгоградской области передовиками по оплате являются Еланский и Новоаннинский, отстающими – Клетский и Кумылженский. Интересно, что жители трех сельских поселения Волгоградской области с октября 2014 года не перечислили ни копейки в фонд капремонта. Это Калмыковское сельское поселение, Кременское сельское поселение Киквидзенского района, а также Ильичевское сельское поселение Нехаевского района.
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
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Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Общество
|09.03.2018 12:02
Свыше 50 современных туалетных модулей и кабин, в том числе и для маломобильных групп населения, планируется закупить для Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион объявило МБУ «Волгоградзеленхоз». Стоимость контракта – более 37 миллионов рублей. Новые туалетные модули и кабины, согласно требованиям, должны быть поставлены в срок до 20 мая текущего года. Напомним, что уже в июне в России начинается чемпионат мира по футболу. На стадионе «Волгоград Арена» пройдут четыре матча группового турнира. Согласно техзаданию, для установки в общественных местах закупаются универсальные туалетно-модульные павильоны, рассчитанные на 6 мест, в количестве...
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|Общество
|09.03.2018 11:45
Входящее в Роскосмос волгоградское оборонное предприятие АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» проиграло два процесса в арбитражном и Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, обе инстанции отказали оборонному предприятию в удовлетворении их требований, которые были предъявлены к управлению федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, министерству обороны РФ, ПАО «Волгоград Энергосбыт», акционерному обществу «Оптовая энергетическая компания» и ее бывшему сотруднику, члену Совета директоров компании Геннадию Мигалю. Суд апелляционной инстанции, цитируем, «отклоняет довод заявителя жалобы о том, что решением УФАС России предприятие привлечено к двойной ответственности, предписание...
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|Происшествия
|09.03.2018 10:54
О двоих погибших при пожаре во Фроловском районе сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сигнал о возгорании в доме в селе Большой Лычак поступил на пульт дежурного в 0:18. Расчеты пожарно-спасательной части №26 прибыли на место и потушили пламя менее чем за полчаса. При осмотре места трагедии были обнаружены тела двух женщин 63 и 42 лет. Специалисты выясняют причины пожара. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности при обращении с огнем и использовании электроприборов.
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|Происшествия
|09.03.2018 10:18
Ребенок и девушка пострадали в ДТП в Суровикинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне на 152 километре дороги “Михайловка-Серафимович-Суровикино”. 22-летний водитель “Лады Приоры” не убедился в безопасности обгона, выехал на обочину, а затем опрокинулся в кювет. При этом получили травмы его пассажиры - двухлетняя девочка и 22-летняя девушка. Пострадавшие были отправлены в больницу.
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|Происшествия
|09.03.2018 09:50
Двоих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении человека в Камышине, ищут полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером преступное трио напало на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник черного “Porsche Cayenne” с номерами С 922 ХТ 161, а затем уехали в сторону Южного городка. Приметы похищенного: на вид около 40-45 лет, невысокого роста, волос седой, одет в куртку бежевого цвета. Всех, у кого есть информация об этом автомобиле, или тех, кто на нем ездит, а также о личности потерпевшего, просьба обратиться по телефонам: - дежурная часть...
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|Общество
|09.03.2018 06:37
Марина Кирьянова, у которой органы опеки Октябрьского района летом 2017 года забрали четырех приемных детей, пытается вернуть право опеки над ними. Как сообщает ИА "Высота 102", Кирьянова обратилась в Октябрьский районный суд с заявлением об отмене постановления районной администрации об изъятии приемных детей. Женщина просит судебную инстанцию пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Суть в том, что вступило в силу решение Октябрьского районного суда, по которому Кирьянову признали невиновной в административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия...
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|Общество
|09.03.2018 04:51
Разработать порядок расчета платы за отопление в квартирах с индивидуальными газовыми котлами просят Госдуму волгоградские депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий проект обращения в российский парламент. Об этой проблеме информагентство рассказывало неоднократно, в том числе в итоговой программе «Взгляд с Высоты». По официальным данным, в Волгоградской области 1044 квартиры оснащены индивидуальными газовыми котлами. Затраты на установку такого оборудования составляют от 80 до 150 тысяч рублей. При этом батареи в таких квартирах демонтированы. Собственники жилья всегда платили за тепло по газовому счетчику. Однако в минувшем году участились случаи выставления управляющими компаниями гражданам двойных платежей – за...
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|Общество
|08.03.2018 22:18
Кошка по кличке Муха - героиня одной из недавних публикаций информагентства обрела любящего хозяина. Из ветеринарной клиники, где одноглазая кошка жила последние три месяца, ее забрал читатель ИА «Высота 102». Мужчина позвонил в редакцию, узнал координаты клиники, побеседовал с ветеринарами и решил, что готов позаботиться о несчастном существе. Будем надеяться, что у кошки и ее нового хозяина все будет хорошо. У Мухи непростая и грустная история. Она стала калекой по вине очень злых людей – ей выжгли глаз сигаретой и бросили умирать. У кого поднялась рука так по-зверски обойтись с двухмесячным котенком уже не узнать. Муха выжила...
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|Происшествия
|08.03.2018 18:13
О двоих пострадавших в аварии в Быковском районе ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. По предварительным данным, сегодня около 12 часов на трассе “Волжский-Быково” неподалеку от села Новоникольское перевернулась легковая машина. При этом различные травмы получили десятилетняя девочка и 34-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в Николаевскую ЦРБ. Девочка с сотрясением мозга и ушибом груди госпитализирована. Женщина ложиться в больницу отказалась. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Информация уточняется.
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|Происшествия
|08.03.2018 15:46
По вине курящего пассажира в аэропорту “Гумрак” экстренную посадку совершил самолет. Как сообщили ИА “Высота 102” источники, по предварительным данным, рейс “Нальчик-Москва” авиакомпании "Победа" приземлился в Волгограде около часа дня. Как оказалось, правила поведения на борту нарушил 34-летний мужчина. Из Волгограда самолет вылетел приблизительно через полчаса.
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|Общество
|08.03.2018 14:43
Стихи и добрые слова в адрес женщин России сегодня опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Высота 102». Президент Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением: «Дорогие женщины России!От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.Сегодня все мужчины от...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.03.2018 11:13
«Удивительно, но факт: в международный женский день родился и я, и генерал Родимцев, с которым меня связала военная судьба в годы Сталинградской битвы. Так что сегодня подниму рюмку за память человека, полностью изменившего мою жизнь». Так отреагировал на поздравление с юбилеем журналистов ИА «Высота 102» фронтовик, председатель совета ветеранов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии Олег Львович Бурковский. Несмотря на преклонные годы, он в деталях помнит события 75-летней давности. В горящем Сталинграде остался с бабушкой: отец, военный летчик, ушел на фронт, с которого домой не вернется: он погибнет под Берлином за 2 недели до окончания войны. Мама-хирург...
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|Общество
|08.03.2018 09:10
Сегодня, в Международный женский день посетительницам автозаправочных станций под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» вручают поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Одной из первых стала волгоградка Мария: «Я уже около десяти лет заправляюсь исключительно на АЗС «Роснефти». Удобно, качественно, приятные цены, высокий сервис... Прямо вот хватает всего — ничего не хотелось бы изменить. Всегда приятно получать поздравления, и приятно осознавать, что компания думает о клиентах». Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты «Роснефти», по QR-коду, расположенному на открытке. Это...
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|Происшествия
|08.03.2018 08:46
Четыре человека пострадали в двойной аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102”, около десяти часов вечера на улице Лазоревой троих мужчин 47, 43 и 25 лет сбил водитель легковой иномарки. Пешеходы с различными травмами доставлены в БСМП №15. В региональном главке МВД информагентству уточнили обстоятельства случившегося. Пьяный 49-летний водитель “Chevrolet Lacetti” на перекрестке улицы Лазоревой и переулка Зеленоградского врезался в стоявшую “Ладу Приору”, после чего сбил троих пешеходов и налетел на грузовик “МАЗ”, остановившийся на проезжей части в результате предыдущего ДТП. В отношении нетрезвого водителя...
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|Общество
|08.03.2018 06:33
Администрация Волгограда заказала услугу по размещению видеоматериалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму, в эфире телеканала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 82 тысяч рублей. Исполнитель должен будет транслировать четыре видеоролика на заданную тему 98 раз до конца сентября этого года. Видеоролики можно будет увидеть в эфире телеканала по будням с 18.00 до 21.00 в ежедневной новостной программе, а также в художественных и документальных фильмах, телепрограммах. Размещение заказа производится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории Волгограда» на 2017-2019 годы в целях повышения...
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9 марта 12:08
Жители трех сельских поселений в Волгоградской области «бойкотируют» фонд капремонта
9 марта 11:45
9 марта 10:54
9 марта 04:51
8 марта 14:43
8 марта 09:10
8 марта 06:33
Общество
9 марта 12:08
Жители трех сельских поселений в Волгоградской области «бойкотируют» фонд капремонта
9 марта 11:45
9 марта 04:51
8 марта 14:43
8 марта 09:10
8 марта 06:33
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