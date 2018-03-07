В Волгоградской области ищут похитителей человека на “Porsche Cayenne”

Двоих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении человека в Камышине, ищут полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером преступное трио напало на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник черного “Porsche Cayenne” с номерами С 922 ХТ 161, а затем уехали в сторону Южного городка.

Приметы похищенного: на вид около 40-45 лет, невысокого роста, волос седой, одет в куртку бежевого цвета.

Всех, у кого есть информация об этом автомобиле, или тех, кто на нем ездит, а также о личности потерпевшего, просьба обратиться по телефонам:

- дежурная часть МО МВД России «Камышинский» ( 84457) 2-09-00;

- дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45;

- телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44 или “02”.



