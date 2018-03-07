Стихи и добрые слова в адрес женщин России сегодня опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Высота 102». Президент Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением: «Дорогие женщины России!От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.Сегодня все мужчины от...