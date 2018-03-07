Героиня публикации ИА «Высота 102» - одноглазая кошка Муха нашла дом

Кошка по кличке Муха - героиня одной из недавних публикаций информагентства обрела любящего хозяина. Из ветеринарной клиники, где одноглазая кошка жила последние три месяца, ее забрал читатель ИА «Высота 102». Мужчина позвонил в редакцию, узнал координаты клиники, побеседовал с ветеринарами и решил, что готов позаботиться о несчастном существе. Будем надеяться, что у кошки и ее нового хозяина все будет хорошо. У Мухи непростая и грустная история. Она стала калекой по вине очень злых людей – ей выжгли глаз сигаретой и бросили умирать. У кого поднялась рука так по-зверски обойтись с двухмесячным котенком уже не узнать. Муха выжила благодаря сердобольным прохожим, которые отнесли ее в ближайшую ветеринарную клинику. Там котенка подлечили, дали имя и кров. За время проживания в клинике Муха вжилась в роль медработника – она встречала четвероногих пациентов и их хозяев у входа, провожала в кабинет и внимательно следила за манипуляциями ветеринаров. Одним из тех, кого встретила одноглазая кошка в розовом ошейнике на пороге ветклиники был корр. ИА «Высота 102». И, так получилось, что благодаря этой встрече, Муха нашла настоящий дом.