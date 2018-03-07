Президент России стихами поздравил женщин с 8 марта

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.
Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.
Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жён, дочерей, подруг, коллег.
Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером.
Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, её прощение – самое пронзительное, а материнская любовь – поистине безгранична.
Вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных детей.
Женщина – это тёплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция: 8 марта в честь женщин читать стихи.
Очень проникновенно написал Андрей Дементьев:
• И красотой своею, и умом.
• Ещё весельем, если в доме праздник.
• И верностью, – когда разлука в нём.
• Не их наряды или профиль римский, –
• Нас покоряет женская душа.
• И молодость её…
• И материнство,
• И седина, когда пора пришла.
• Покуда жив, – я им молиться буду.
• Любовь иным восторгам предпочту.
• Господь явил нам женщину, как чудо,
• Доверив миру эту красоту».