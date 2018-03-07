Президент России стихами поздравил женщин с 8 марта

Стихи и добрые слова в адрес женщин России сегодня опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Высота 102». Президент Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением: «Дорогие женщины России!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.

Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.

Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жён, дочерей, подруг, коллег.

Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером.

Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, её прощение – самое пронзительное, а материнская любовь – поистине безгранична.

Вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных детей.

Женщина – это тёплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция: 8 марта в честь женщин читать стихи.

Очень проникновенно написал Андрей Дементьев:

• Я знаю, что все женщины прекрасны.

• И красотой своею, и умом.

• Ещё весельем, если в доме праздник.

• И верностью, – когда разлука в нём.

• Не их наряды или профиль римский, –

• Нас покоряет женская душа.

• И молодость её…

• И материнство,

• И седина, когда пора пришла.

• Покуда жив, – я им молиться буду.

• Любовь иным восторгам предпочту.

• Господь явил нам женщину, как чудо,

• Доверив миру эту красоту».

Что касается Волгоградской области, то по состоянию на 12 часов дня на официальном сайте администрации региона никаких поздравлений женщинам от имени губернатора Андрея Бочарова опубликовано не было.

