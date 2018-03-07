Женщина и ребенок пострадали в аварии в Волгоградской области

Посол королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Аль-Саати во время посещения одного из астраханских предприятий по выращиванию рыб осетровых видов заявил губернатору Астраханской области, что рыбное хозяйство может стать главным направлением сотрудничества. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По словам посла, оно может развиваться в двух направлениях: «мы могли бы закупать чёрную икру, выращиваемую на фермах Астраханской области, и работать вместе, чтобы осуществить в Бахрейне такой же проект по созданию рыбоводческого хозяйства». Дипломат подчеркнул, что привлекает не только качество этого продукта, а он познакомился с технологиями и убедился в их экологичности, - но и цена. Объём поставок икры в...