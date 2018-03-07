Четыре человека пострадали в двойном ДТП на юге Волгограда





Четыре человека пострадали в двойной аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102”, около десяти часов вечера на улице Лазоревой троих мужчин 47, 43 и 25 лет сбил водитель легковой иномарки. Пешеходы с различными травмами доставлены в БСМП №15.

В региональном главке МВД информагентству уточнили обстоятельства случившегося. Пьяный 49-летний водитель “Chevrolet Lacetti” на перекрестке улицы Лазоревой и переулка Зеленоградского врезался в стоявшую “Ладу Приору”, после чего сбил троих пешеходов и налетел на грузовик “МАЗ”, остановившийся на проезжей части в результате предыдущего ДТП. В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что за несколько минут до этого на том же перекрестке произошла другая авария. Вылетевшая на красный свет легковушка “ВАЗ-2110” врезалась в грузовик “МАЗ”. При столкновении пострадал 20-летний пассажир легкового авто.



