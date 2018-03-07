|Происшествия
|08.03.2018 08:46
Четыре человека пострадали в двойном ДТП на юге Волгограда
Четыре человека пострадали в двойной аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102”, около десяти часов вечера на улице Лазоревой троих мужчин 47, 43 и 25 лет сбил водитель легковой иномарки. Пешеходы с различными травмами доставлены в БСМП №15.
В региональном главке МВД информагентству уточнили обстоятельства случившегося. Пьяный 49-летний водитель “Chevrolet Lacetti” на перекрестке улицы Лазоревой и переулка Зеленоградского врезался в стоявшую “Ладу Приору”, после чего сбил троих пешеходов и налетел на грузовик “МАЗ”, остановившийся на проезжей части в результате предыдущего ДТП. В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, что за несколько минут до этого на том же перекрестке произошла другая авария. Вылетевшая на красный свет легковушка “ВАЗ-2110” врезалась в грузовик “МАЗ”. При столкновении пострадал 20-летний пассажир легкового авто.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.03.2018 11:13
«Удивительно, но факт: в международный женский день родился и я, и генерал Родимцев, с которым меня связала военная судьба в годы Сталинградской битвы. Так что сегодня подниму рюмку за память человека, полностью изменившего мою жизнь». Так отреагировал на поздравление с юбилеем журналистов ИА «Высота 102» фронтовик, председатель совета ветеранов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии Олег Львович Бурковский. Несмотря на преклонные годы, он в деталях помнит события 75-летней давности. В горящем Сталинграде остался с бабушкой: отец, военный летчик, ушел на фронт, с которого домой не вернется: он погибнет под Берлином за 2 недели до окончания войны. Мама-хирург...
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|Происшествия
|08.03.2018 10:16 (Обновлено: 08.03.2018 10:17)
О двоих пострадавших в аварии в Котельниковском районе ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. ДТП произошло около шести часов вечера на 153 километре дороги “Волгоград – Сальск”. По предварительным данным, 35-летний водитель “ВАЗ-2107”, двигавшийся со стороны Волгограда, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в “Toyota Camry”. При столкновении различные травмы получили 30-летняя женщина и шестилетний мальчик - пассажиры отечественной машины. Пострадавшие госпитализированы.
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|Общество
|08.03.2018 09:10
Сегодня, в Международный женский день посетительницам автозаправочных станций под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» вручают поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Одной из первых стала волгоградка Мария: «Я уже около десяти лет заправляюсь исключительно на АЗС «Роснефти». Удобно, качественно, приятные цены, высокий сервис... Прямо вот хватает всего — ничего не хотелось бы изменить. Всегда приятно получать поздравления, и приятно осознавать, что компания думает о клиентах». Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты «Роснефти», по QR-коду, расположенному на открытке. Это...
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|Происшествия
|08.03.2018 08:54
О возобновлении движения по федеральной трассе А-260 "Волгоград-Каменск-Шахтинский", на участке с 88 по 197 километр, сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС. Напомним, накануне вечером движение пассажирского и грузового транспорта там было ограничено из-за неблагоприятных погодных условий. Легковые машины пропускались небольшими партиями в сопровождении экипажей дорожной полиции. На месте работали сотрудники МВД и МЧС. На участок перебросили мобильный пункт обогрева. Водителей о ситуации на дороге оповещали через радиосеть дальнобойщиков. Движение полностью возобновилось в первые минуты международного женского дня.
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|Астрахань
|08.03.2018 08:23
Посол королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Аль-Саати во время посещения одного из астраханских предприятий по выращиванию рыб осетровых видов заявил губернатору Астраханской области, что рыбное хозяйство может стать главным направлением сотрудничества. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По словам посла, оно может развиваться в двух направлениях: «мы могли бы закупать чёрную икру, выращиваемую на фермах Астраханской области, и работать вместе, чтобы осуществить в Бахрейне такой же проект по созданию рыбоводческого хозяйства». Дипломат подчеркнул, что привлекает не только качество этого продукта, а он познакомился с технологиями и убедился в их экологичности, - но и цена. Объём поставок икры в...
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|Общество
|08.03.2018 06:33
Администрация Волгограда заказала услугу по размещению видеоматериалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму, в эфире телеканала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 82 тысяч рублей. Исполнитель должен будет транслировать четыре видеоролика на заданную тему 98 раз до конца сентября этого года. Видеоролики можно будет увидеть в эфире телеканала по будням с 18.00 до 21.00 в ежедневной новостной программе, а также в художественных и документальных фильмах, телепрограммах. Размещение заказа производится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории Волгограда» на 2017-2019 годы в целях повышения...
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|Происшествия
|07.03.2018 20:23
В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением мокрого снега и дождя в южных районах области на дорогах в Котельниковском, Чернышковском и Суровикинском районах Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в связи с этим перекрыто движение транспорта в Чернышковском районе на границе с Ростовской областью. Как уточнили информагентству в областном управлении МЧС, с 88 по 197 километр трассы А-260, между Калачом-на-Дону и Чернышками, ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта. На место отправлены специалисты ведомства, для мониторинга обстановки, и пункты обогрева. Водители оповещаются через радиосеть дальнобойщиков. По состоянию на 22:00 движение...
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|Аналитика
|07.03.2018 19:59
Смотрите сегодня в программе: суд определил на ближайшее время участь похитителя 11-летней девочки из Камышина. Женщины, которые нас вдохновляют: некоторые жительницы Волгоградской области стали примером человеческой доброты и самоотверженности. «Тюльпанная» философия от цветоводов: предприниматели утверждают, что выращивают цветы, постоянно улыбаясь и думая о семейном счастье. «Цветочный патруль» на улицах Волгограда снова порадовал женщин-водителей: дорожные полицейские поддерживают весеннюю традицию уже несколько лет. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|07.03.2018 17:29
Всероссийская "горячая линия", куда можно сообщить о фактах нарушения гостиницами, хостелами и иными средствами размещения действующего законодательства, открылась в управлении Роспортебнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации ведомства, работать она будет вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В числе основных направлений федерального государственного надзора - соблюдение гостиницами и иными средствами размещения порядка установления цен на услуги по проживанию на период проведения чемпионата мира. В ходе проведенных проверок указанные нарушения уже были выявлены в 6 случаях. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка...
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|Общество
|07.03.2018 15:46
«Сколько вы планируете потратить денег на подарок любимой женщине к 8 марта?». С таким вопросом съемочная группа ИА «Высота 102» вышла на улицы города в канун международного женского дня. Мы также спросили и прекрасную половину: какой презент хотели бы получить женщины от своих единственных и дорогих? Подробности – в материале информагентства.
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|Расследования
|07.03.2018 15:42
Оставлен без изменения приговор Аразу Гусейнову, который был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, сторона защиты посчитала приговор чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Напомним, что в ноябре Гусейнов был приговорен Центральный районным судом к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. В судебном заседании было установлено, что в апреле 2017 года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия...
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|Общество
|07.03.2018 15:30
С приятного сюрприза начался канун международного женского дня для представительниц прекрасного пола из семьи Бычковых. В гости, как водится, с подарками к ним в Городище приехала депутат Госдумы Анна Кувычко. Карина Бычкова - супермама, у нее четыре дочки и один сын. Старшей Марине – 14 лет, Лизе – 12, непоседливой Оле – четыре годика, самой крохотной Ангелине всего два. 11-летний Саша вместе с папой – главная опора и защитники в семье. Обратить внимание на эту семью – самую простую, но удивительно дружную – Анне Александровне предложила руководитель благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. Чем порадовала гостья семью Бычковых,...
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|Общество
|07.03.2018 15:02
В предпраздничный день на волгоградских цветочных рынках – обычное для предчувствия 8 марта оживление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на Центральном рынке Волгограда «правят бал» тюльпаны. Десятки видов этих весенних цветов самой разной расцветки пользуются популярностью у покупателей, большинство из которых, конечно же, мужчины. Скромный букет из трех тюльпанов обходится в 150-200 рублей, но есть и те, кто не жалеет по 2-3 тысячи рублей за охапку цветов. Веточка мимозы обойдется в 50 рублей, нарциссов – от 5 до 10 рублей за штуку. Цветы в Волгоград приехали из южных регионов...
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|Общество
|07.03.2018 13:53
Житель Старополтавского района испугался строгой мамы и погасил долг перед соседом. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина задолжал соседу 80 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако отдавать сумму не торопился. Должнику удавалось некоторое время скрываться от пристава-исполнителя. Однако визит госслужащего к должнику домой в корне изменил ситуацию. 30-летний мужчина испугался реакции строгой мамы на арест имущества. За несколько минут он нашел требуемую сумму и погасил долг в ближайшем банкомате.
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|Экономика
|07.03.2018 13:29
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство рудника и обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в производственном цехе фабрики будет задействовано огромное количество сложных агрегатов и машин. Автоматизация работы оборудования – важная составляющая производства. Здесь уже выполнены работы по наладке автоматизации оборудования отделения дробления, что дало возможность провести 72-часовую обкатку каждой единицы оборудования. Персонал, участвующий в контроле за работой оборудования, осуществлял запуск конвейеров, дробилок, грохотов, питателей через локальную панель управления. Одновременно в отделении проводились пусконаладочные работы оборудования пожарной защиты. Перед началом обкатки все службы ГОКа приняли участие в...
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