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Происшествия
 07.03.2018 20:24

В Волгоградской области из-за ухудшения погоды перекрыли участок трассы

В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением мокрого снега и дождя в южных районах области на дорогах  в Котельниковском, Чернышковском и Суровикинском районах Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в связи с этим перекрыто движение транспорта в Чернышковском районе на границе с Ростовской областью. Как уточнили информагентству в областном управлении МЧС, с 88 по 197 километр трассы А-260, между Калачом-на-Дону и Чернышками,  ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта. На место отправлены специалисты ведомства, для мониторинга обстановки, и пункты обогрева. Водители оповещаются через радиосеть дальнобойщиков.
По состоянию на 22:00 движение было также ограничено на участке дороги между Калачом-на-Дону и Волгоградом. По данным полиции, после введения ограничения движения, аварий не происходило.
Сотрудники ГИБДД и МЧС просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. И, по-возможности, воздержаться от поездок в ночное время.
Телефон "горячей линии" ГУ МЧС по Волгоградской области 8 (8442) 78-99-99

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Общество 07.03.2018 17:29

Всероссийская "горячая линия", куда можно сообщить о фактах нарушения гостиницами, хостелами и иными средствами размещения действующего законодательства, открылась в управлении Роспортебнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации ведомства, работать она будет вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В числе основных направлений федерального государственного надзора - соблюдение гостиницами и иными средствами размещения порядка установления цен на услуги по проживанию на период проведения чемпионата мира. В ходе проведенных проверок указанные нарушения уже были выявлены в 6 случаях. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка...
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Общество 07.03.2018 16:55

В преддверии 8 марта женщин на вокзалах Волгограда встречали цветами Вручали женщинам букеты и поздравляли с наступающим праздником сотрудники транспортной полиции Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, сегодня на железнодорожных вокзалах и станциях Волгограда стражи порядка дарили цветы женщинам-пассажирам и работницам железной дороги: проводникам, кассирам, инспекторам по досмотру. Поздравили и начальницу вокзала Волгоград-1 Ольгу Золотилову. Отметим, что на волгоградской железной дороге такая акция прошла впервые. Так, стражи транспортных путей присоединились к своим коллегам из дорожной полиции, которые дарили цветы женщинам-автолюбителям. Сегодня поздравления от сотрудников МВД всего получили более тысячи представительниц прекрасной половины человечества.  
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Общество 07.03.2018 15:46

«Сколько вы планируете потратить денег  на подарок любимой женщине к 8 марта?».  С таким вопросом съемочная группа ИА «Высота 102» вышла на улицы города в канун международного женского дня.  Мы также спросили и прекрасную половину: какой презент хотели бы получить женщины  от своих единственных и дорогих? Подробности – в материале информагентства. 
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Расследования 07.03.2018 15:42

Оставлен без изменения приговор Аразу Гусейнову, который был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, сторона защиты посчитала приговор чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Напомним, что в ноябре Гусейнов был приговорен Центральный районным судом к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. В судебном заседании было установлено, что в апреле 2017 года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия...
Прочитана: 1539 раз
Общество 07.03.2018 15:30

В Волгоградской области супермама пяти детей получила прозаичный, но долгожданный подарок С приятного сюрприза начался канун международного женского дня для представительниц прекрасного пола из семьи Бычковых. В гости, как водится, с подарками к ним в Городище приехала депутат Госдумы Анна Кувычко. Карина Бычкова - супермама, у нее четыре дочки и один сын. Старшей Марине – 14 лет, Лизе – 12, непоседливой Оле – четыре годика, самой крохотной Ангелине всего два. 11-летний Саша вместе с папой – главная опора и защитники в семье. Обратить внимание на эту семью – самую простую, но удивительно дружную – Анне Александровне предложила руководитель благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. Чем порадовала гостья семью Бычковых,...
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Общество 07.03.2018 15:02

На волгоградских цветочных рынках «правят бал» тюльпаны В предпраздничный день на волгоградских цветочных рынках – обычное для предчувствия 8 марта оживление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на Центральном рынке Волгограда «правят бал» тюльпаны.  Десятки видов этих весенних цветов самой разной расцветки пользуются популярностью у покупателей, большинство из которых, конечно же, мужчины.  Скромный букет из трех тюльпанов обходится в 150-200 рублей, но есть и те, кто не жалеет по 2-3 тысячи рублей за охапку цветов. Веточка мимозы обойдется в 50 рублей, нарциссов – от 5 до 10 рублей за штуку.  Цветы в Волгоград приехали из южных регионов...
Прочитана: 906 раз
Расследования 07.03.2018 14:44 (Обновлено: 07.03.2018 14:44)

Оплатить неустойку жителям Волгоградской области - участникам долевого строительства обязал областной суд компанию "Замитино", возводившую жилой комплекс в Подмосковье. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, Надежда Павлова и Вадим Пупыкин заплатили фирме более 3,5 миллиона рублей. Квартиру им должны были передать до начала декабря 2016 года, но на деле свои квадратные метры волгоградца получили лишь в июле прошлого года.  Осенью минувшего года Новониколаевский районный суд взыскал с застройщика неустойку в размере почти 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, и оштрафовал компанию почти на 100 тысяч в пользу каждого истца. Областной суд снизил неустойку...
Прочитана: 760 раз
Общество 07.03.2018 13:53

Житель Старополтавского района испугался строгой мамы и погасил долг перед соседом. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина задолжал соседу 80 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако отдавать сумму не торопился. Должнику удавалось некоторое время скрываться от пристава-исполнителя. Однако визит госслужащего к должнику домой в корне изменил ситуацию. 30-летний мужчина испугался реакции строгой мамы на арест имущества. За несколько минут он нашел требуемую сумму и погасил долг в ближайшем банкомате. 
Прочитана: 1538 раз
Экономика 07.03.2018 13:29

Пробный запуск оборудования сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа прошел успешно Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство рудника и обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в производственном цехе фабрики будет задействовано огромное количество сложных агрегатов и машин. Автоматизация работы оборудования – важная составляющая производства. Здесь уже выполнены работы по наладке автоматизации оборудования отделения дробления, что дало возможность провести 72-часовую обкатку каждой единицы оборудования. Персонал, участвующий в контроле за работой оборудования,  осуществлял запуск конвейеров, дробилок, грохотов, питателей через локальную панель управления. Одновременно в отделении проводились пусконаладочные работы оборудования пожарной защиты.  Перед началом обкатки все службы ГОКа приняли участие в...
Прочитана: 1232 раз
Расследования 07.03.2018 12:16

Подозреваемый в убийстве 27-летнего жителя Палласовки пойман в Нижегородской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 48-летний мужчина был задержан в Вачском районе благодаря совместной операции волгоградских и нижегородских полицейских.  Заявление о розыске молодого человека, который работал торговым агентом, поступило 3 марта в райотдел МВД по Палласовскому району. Было известно, что он выехал на своей машине в Николаевск, но вечером домой не вернулся. На следующий день автомобиль с телом пропавшего нашли на одной из улиц в рабочем поселке Быково. При осмотре тела стало ясно, что мужчину убили. По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской...
Прочитана: 1993 раз
Общество 07.03.2018 12:06

На трассах Волгоградской области прогнозируется ухудшение дорожной ситуации из-за ледяного дождя, который ожидается в регионе в ближайшие праздничные дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор "Азов", непогода в настоящее время бушует в Ростовской области, а в ближайшее время циклон дойдет и до волгоградского региона. По прогнозам Гидрометцентра, уже 8 марта на большей части территории Волгоградской области прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, снега с дождем, в отдельных районах сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега, туман и гололед. В Волгоградской области сейчас дежурит 11 единиц техники. Ситуация на дорогах отслеживается с помощью пунктов метео- и видеоконтроля, расположенных вдоль трасс....
Прочитана: 2053 раз
Расследования 07.03.2018 11:41

В Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницы Похититель 11-летней камышанки Анны Выпрецкой, Сергей Вихлянцев отправится на время следствия в СИЗО. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, такое решение в эти минуты принял Камышинский городской суд. 59-летнему похитителю предстоит пробыть под арестом как минимум до начала мая. Напомним, девочка пропала утром 1 марта по дороге в школу, расположенную в 150 метрах от дома. Близкие сообщили об исчезновении ребенка в полицию. В течение четырех суток девочку искали около 500 человек - сотрудников правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший...
Прочитана: 4010 раз
Экономика 07.03.2018 11:07

«Сады Придонья» готовят сады к сезону-2018 В сельскохозяйственных филиалах компании «Сады Придонья» полным ходом идет подготовка к новому сезону. Большое внимание уделяется плодовой обрезке сада. Она дает возможность регулировать процессы роста и урожайности локально. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, сейчас в садоводческих хозяйствах ведется комплекс мероприятий, включающий в себя формирование молодого сада, детальную и санитарную обрезки плодоносящих садов на площади порядка 6 тыс. гектаров. Надо отметить, что в начале года компания организовала для своих аграриев серию научно-практических семинаров с участием высококвалифицированных специалистов из Сербии. «Мы тесно сотрудничаем с некоторыми агрономами из Европы, обладающими серьезными и обширными знаниями в области...
Прочитана: 790 раз
Экономика 07.03.2018 10:52

Закупка в рамках подготовки к ЧМ-2018 на выполнение работ по модернизации комплекса систем безопасности скоростного трамвая отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, ООО «Ай Ди Консалтинг» из Воронежа обжаловало положения документации о закупке. В частности, жалоба содержала довод о неправомерном неразмещении в единой информационной системе в сфере закупок проектной документации, который был признан обоснованным. В результате рассмотрения жалобы установлено, что заказчик нарушил п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, так как совокупность положений Закона о контрактной системе и Градостроительного кодекса РФ обязывает заказчика размещать в составе документации о закупке проектно-сметную документацию...
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