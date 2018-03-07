В Волгоградской области из-за ухудшения погоды перекрыли участок трассы

В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением мокрого снега и дождя в южных районах области на дорогах в Котельниковском, Чернышковском и Суровикинском районах Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в связи с этим перекрыто движение транспорта в Чернышковском районе на границе с Ростовской областью. Как уточнили информагентству в областном управлении МЧС, с 88 по 197 километр трассы А-260, между Калачом-на-Дону и Чернышками, ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта. На место отправлены специалисты ведомства, для мониторинга обстановки, и пункты обогрева. Водители оповещаются через радиосеть дальнобойщиков.

По состоянию на 22:00 движение было также ограничено на участке дороги между Калачом-на-Дону и Волгоградом. По данным полиции, после введения ограничения движения, аварий не происходило.

Сотрудники ГИБДД и МЧС просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. И, по-возможности, воздержаться от поездок в ночное время.

Телефон "горячей линии" ГУ МЧС по Волгоградской области 8 (8442) 78-99-99