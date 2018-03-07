В Волгограде к ЧМ-2018 заработала "горячая линия" о нарушениях в отелях

Всероссийская "горячая линия", куда можно сообщить о фактах нарушения гостиницами, хостелами и иными средствами размещения действующего законодательства, открылась в управлении Роспортебнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации ведомства, работать она будет вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В числе основных направлений федерального государственного надзора - соблюдение гостиницами и иными средствами размещения порядка установления цен на услуги по проживанию на период проведения чемпионата мира. В ходе проведенных проверок указанные нарушения уже были выявлены в 6 случаях. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка ценообразования". Подготовлено и направлено в суд 5 исков в защиту неопределенного круга потребителей о прекращении противоправных действий.

Телефоны «горячих» линий в г. Волгограде:

8(8442)23-00-07, 8(8442)23-00-09 - отдел защиты прав потребителей.

Номера телефонов территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области для граждан, проживающих на территории области:

8(84457)9-64-55 - Территориальный отдел в г. Камышин, Камышинском Котовском, Жирновском, Руднянском районах Управления;

8(8443)31-74-62, 8(8443)31-73-02 - Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах Управления.

Консультации проводятся в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.00.



