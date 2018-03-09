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Общество
 10.03.2018 21:09

Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили

Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской области женщин, знакомство с которыми дарит свет и надежду. Подробности – в видеоматериале ИА «Высота 102».  



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Все  ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...

Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...

Спорт 10.03.2018 19:26

Уроженец Волгограда завоевал серебро юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Артур Даниелян из Волгограда стал сегодня вторым на чемпионате мира среди юниоров в Софии, сообщает ИА «Высота 102».14-летний фигурист сейчас тренируется в столичном клубе ЦСКА, а до недавнего времени занимался в волгоградской ДЮСШ по зимним видам спорта. Фото - скрин видеотрансляции на сайте www.isu.org
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Происшествия 10.03.2018 17:51

Врачи борются за жизнь ребенка, который сегодня выпал с балкона пятого этажа в доме №63а на улице Медведева в Волжском Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, ребенок получил тупую травму живота, ушиб грудной клетки, он госпитализирован в городскую детскую больницу. Мальчик, чтобы открыть окно на балконе, подставил  стул, а когда окно открылось, он не удержался и сорвался вниз. Падение ребенка  смягчили снежные сугробы. 
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Спорт 10.03.2018 15:56

Победой “Ротор-Волгоград” со счетом 1:0 завершилась встреча в рамках 27 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу со столичной командой “Спартак-2”, сообщает ИА «Высота 102». Вторая после зимнего перерыва домашняя игра команды прошла на астраханском стадионе “Центральный”. Матч начался с переменных атак и контратак обеих команд. К середине тайма инициатива перешла к волгоградцам. В конце 24 минуты опасный удар над головой через себя нанес по воротам гостей нападающий “Ротор-Волгоград” Хызыр Аппаев, но спартаковский голкипер Александр Максименко смог “взять” этот мяч. Однако всего через две минуты Хызыр Аппаев снова атаковал ворота москвичей и открыл счет в игре. На 38 минуте опасная...
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Происшествия 10.03.2018 15:03

Неизвестные “террористы” устроили переполох в Камышине Волгоградской области (На фото: коробки накрыты защитным устройством) Подозрительные коробки, найденные прохожим в жилой зоне города, стали причиной переполоха в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в 10:30 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух обмотанных скотчем картонных коробок с надписью “СВУ” на пересечении улиц Пролетарской и Стахановской в полусотне метров от жилых домов.  Место было оцеплено полицейскими. По тревоге были подняты экстренные службы. Эвакуация людей не проводилась. Обследование находки саперами показало, что угрозы нет - коробки были пусты. Сейчас полиция ищет "шутников".
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Спорт 10.03.2018 12:56

Двухразовая аренда стадиона в Астрахани «Ротору-Волгограду» обошлась почти в 1 миллион рублей Более 820 тысячи рублей было потрачено  клубом «Ротор-Волгоград» на аренду  поля в Астрахани, где волгоградские футболисты провели игру 4 марта с «Тамбовом», а сегодня собираются сыграть еще один матч -  с клубом «Спартак-2» из Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, таким образом, одноразовая аренда стадиона «Центральный» в соседнем городе стоила почти 410 тысяч рублей. За эту сумму клубу предоставляли возможность тренироваться, пользоваться душевыми, раздевалками, также выделяли не менее 3 тысяч мест для болельщиков на время матча. На стадионе была обеспечена охрана, медицинское обслуживание.  Напомним, 4 марта волгоградский клуб должен был сыграть с клубом...
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Общество 10.03.2018 11:23

За два месяца текущего года в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, для дальнейшего прохождения службы прибыло более 100 военнослужащих по контракту, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, причинами, по которым военнослужащие выбирают данные соединения для дальнейшей службы, являются стабильная заработная плата с многочисленными надбавками, удобное территориальное расположение соединения, высокая оснащенность современным вооружением и военной техникой, высокая интенсивность боевой подготовки. Всего в 2018 году в ЮВО планируется направить на военную службу по контракту более 1,6 тысячи граждан из Волгоградского гарнизона, что на 15% больше, чем было направлено...
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Происшествия 10.03.2018 11:07

Женщину, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка, задержали в Волжском. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева, по данным следствия, 1 марта молодая женщина вместе с ребенком ушла из общежития во Фролово. Она приехала в Волгоград и сняла посуточно квартиру в Центральном районе на улице Ткачева. На следующий день женщина продала через интернет детскую коляску, а 4 марта задушила дитя. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер, а сама уехала в Волжский к подруге. О преступлении правоохранительным органам стало известно благодаря обращению матери женщины, которая пыталась найти дочь. Сейчас подозреваемая задержана...
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Культура 10.03.2018 10:37

В Волгограде прощаются с худруком НЭТа Отаром Джангишерашвили Прощание с почетным гражданином Волгоградской области Отаром Джангишерашвили проходит в здании Нового экспериментального театра. Основатель и руководитель НЭТа ушел из жизни 7 марта после тяжелой болезни. Как сообщает ИА «Высота 102», проститься с видным деятелем культуры пришли коллеги, друзья, представители власти, общественности и грузинской диаспоры. Они проходят в здание театра с огромными букетами красных роз, венками. Новый экспериментальный театр, худруком которого Отар Джангишерашвили был с 1989 года, пока не работает. Похоронят Отара Ивановича Джангишерашвили в 15.00 на Димитровском кладбище. ...
Прочитана: 4791 раз
Общество 10.03.2018 08:53

На три месяца приостановлена деятельность ООО "Домостроитель", связанная с привлечением средств дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома по улице Базисная, 18 в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Инспекция гостройнадзора Волгоградской области, которая обратилась с иском в суд, требовала приостановить на полгода сбор денег с дольщиков. "Домостроитель" посчитал эти требования чрезмерными, пояснив, что не привлекает средства дольщиков с 2014 года. На суде установлено, что застройщик с начала строительства заключил 18 договоров с дольщиками на общую сумму 52,322 млн рублей. Срок окончания стройки в документах - третий квартал 2015 года....
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Здравоохранение 10.03.2018 07:03

Волгоградский онкодиспансер готовится к капремонту Комплекс зданий ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в текущем году охватит капитальный ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчик – ГБУЗ «ВОКОД» - объявил электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий онкодиспансера по адресу: ул. Землячки, 78. Центра контракта – более 19 миллионов рублей. На эти средства планируется привести в порядок кровлю и фасад зданий пансионата, пищеблока, гаража и др. Планируется усиление конструктивных элементов, ремонт наружных стен, отмосток, входных групп и т.п. Фасад, который выполнен из керамических глазурованных плиток, сделают вентилируемым с облицовкой плитами из керамогранита с...
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Аналитика 10.03.2018 05:52

В канун выборов президента России Фонд «Петербургская политика» оценил интенсивность ведения президентских кампаний в регионах России и «поместил» Волгоградскую область во вторую группу со средней интенсивностью (7-10 баллов). Как сообщает ИА «Высота 102», среди регионов ЮФО в этой же группе - соседние Астраханская область и Краснодарский край. Среди важных событий в волгоградском регионе эксперты назвали визит Путина на празднование 75-летия окончания Сталинградской битвы, назначение на 18 марта референдума по вопросу о смене часового пояса (единственный региональный референдум в РФ), поквартирный обход членами участковых избирательных комиссий всех жителей, проведение форума молодежных советов при территориальных избирательных комиссиях, популяризация информации о введении по...
Прочитана: 2934 раз
Общество 09.03.2018 19:22

Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта, сообщает ИА "Высота 102". В родильном доме больницы №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда на свет появилось восемь детей: 4 мальчика и 4 девочки. Счастливым мамам депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко вручила подарочные наборы, в которых, по словам волгоградок,  - есть самое необходимое для ухода за младенцами: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки. ...
Прочитана: 24139 раз
Общество 09.03.2018 19:01

Разработать порядок расчета платы за отопление в квартирах с индивидуальными газовыми котлами просят Госдуму волгоградские депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий проект обращения в российский парламент. Об этой проблеме информагентство рассказывало неоднократно, в том числе в итоговой программе «Взгляд с Высоты». По официальным данным, в Волгоградской области 1044 квартиры оснащены индивидуальными газовыми котлами. Затраты на установку такого оборудования составляют от 80 до 150 тысяч рублей. При этом батареи в таких квартирах демонтированы. Собственники жилья всегда платили за тепло по газовому счетчику. Однако в минувшем году участились случаи выставления управляющими компаниями гражданам двойных платежей – за...
Прочитана: 5766 раз
Происшествия 09.03.2018 18:39

Причиной переполоха, вызванного похищением жителя Камышина, оказалось неудачное решение проблемы транспортировки загулявшего камышанина. Как сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области, версия о похищении мужчины опровергнута. Как выяснилось,  виной всему стало неудачное стечение  обстоятельств.  “Похитители” и их “жертва” рассказали следователям, что отмечали Международный женский день одной компанией. Изрядно выпив, двое мужчин и женщина решили отвезти своего компаньона домой на недавно купленном автомобиле “Porsche Cayenne”. Боясь за сохранность салона авто,  друзья погрузили его в багажник. Сам “потерпевший” заявил, что не в обиде за такое обращение и претензий ни к кому не имеет.
Прочитана: 4452 раз
Происшествия 09.03.2018 17:18

Троих человек, разыскиваемых по подозрению в похищении мужчины в Камышине, задержали сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, правоохранители отыскали черный “Porsche Cayenne”. При его осмотре выяснилось, что следов крови в багажнике нет. Предполагаемые похитители - двое мужчин и женщина - были сильно пьяны. Их жертву найти пока не удалось. Задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Напомним, накануне вечером в полицию  поступило сообщение о том, что трое злоумышленников напали на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник.  Приметы похищенного: на около 40-45 лет, невысокого роста, волосы ...
Прочитана: 3240 раз


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