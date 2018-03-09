Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили

Более 820 тысячи рублей было потрачено клубом «Ротор-Волгоград» на аренду поля в Астрахани, где волгоградские футболисты провели игру 4 марта с «Тамбовом», а сегодня собираются сыграть еще один матч - с клубом «Спартак-2» из Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, таким образом, одноразовая аренда стадиона «Центральный» в соседнем городе стоила почти 410 тысяч рублей. За эту сумму клубу предоставляли возможность тренироваться, пользоваться душевыми, раздевалками, также выделяли не менее 3 тысяч мест для болельщиков на время матча. На стадионе была обеспечена охрана, медицинское обслуживание. Напомним, 4 марта волгоградский клуб должен был сыграть с клубом...