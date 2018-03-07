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Общество
 09.03.2018 04:51

Волгоградские депутаты просят Госдуму сжалиться над владельцами квартир с газовыми котлами

Разработать порядок расчета платы за отопление в квартирах с индивидуальными газовыми котлами просят Госдуму волгоградские депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий проект обращения в российский парламент. Об этой проблеме информагентство рассказывало неоднократно, в том числе в итоговой программе «Взгляд с Высоты».
По официальным данным, в Волгоградской области 1044 квартиры оснащены индивидуальными газовыми котлами. Затраты на установку такого оборудования составляют от 80 до 150 тысяч рублей. При этом батареи в таких квартирах демонтированы. Собственники жилья всегда платили за тепло по газовому счетчику. Однако в минувшем году участились случаи выставления управляющими компаниями гражданам двойных платежей – за потребление газа для котла и за централизованное отопление, которым люди уже много лет не пользуются. Виной тому явилась правовая коллизия, поскольку особого порядка начисления платы именно для квартир, оборудованных индивидуальным отоплением, на федеральном уровне не существует. 
В феврале текущего года Волжский городской суд отказал в коллективном иске 40 жителей города, не согласных с двойной оплатой за отопление. В суде граждане поясняли, что индивидуальные газовые котлы они были вынуждены установить из-за еле теплых батарей. При этом все переобустройство в квартирах они согласовывали с местными властями. Тем не менее, с точки зрения закона сегодня волжане, как и многие другие жители региона, а также страны в целом, оказались вне закона.
В проекте обращения облдумы отмечается, что данный вопрос имеет «высокую социальную занятость», а его решение нацелено на соблюдение «законности интересов граждан».

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8 марта 09:10
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