В преддверии 8 марта женщин на вокзалах Волгограда встречали цветами





Вручали женщинам букеты и поздравляли с наступающим праздником сотрудники транспортной полиции Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, сегодня на железнодорожных вокзалах и станциях Волгограда стражи порядка дарили цветы женщинам-пассажирам и работницам железной дороги: проводникам, кассирам, инспекторам по досмотру. Поздравили и начальницу вокзала Волгоград-1 Ольгу Золотилову. Отметим, что на волгоградской железной дороге такая акция прошла впервые. Так, стражи транспортных путей присоединились к своим коллегам из дорожной полиции, которые дарили цветы женщинам-автолюбителям. Сегодня поздравления от сотрудников МВД всего получили более тысячи представительниц прекрасной половины человечества.



