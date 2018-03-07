





Смотрите сегодня в программе: суд определил на ближайшее время участь похитителя 11-летней девочки из Камышина. Женщины, которые нас вдохновляют: некоторые жительницы Волгоградской области стали примером человеческой доброты и самоотверженности. «Тюльпанная» философия от цветоводов: предприниматели утверждают, что выращивают цветы, постоянно улыбаясь и думая о семейном счастье. «Цветочный патруль» на улицах Волгограда снова порадовал женщин-водителей: дорожные полицейские поддерживают весеннюю традицию уже несколько лет.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



