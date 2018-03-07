Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Аналитика
 07.03.2018 19:59

«Высота 102 ТВ»: Волгоград взял курс на весну при помощи полицейских и цветоводов



Смотрите сегодня в программе: суд определил на ближайшее время участь похитителя 11-летней девочки из Камышина. Женщины, которые нас вдохновляют: некоторые жительницы Волгоградской области стали примером человеческой доброты и самоотверженности. «Тюльпанная» философия от цветоводов: предприниматели утверждают, что выращивают цветы, постоянно улыбаясь и думая о семейном счастье. «Цветочный патруль» на улицах Волгограда снова порадовал женщин-водителей: дорожные полицейские поддерживают весеннюю традицию уже несколько лет.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Волгоградские депутаты испытали приятный шок от коллективного просмотра послания президентаПрофильный комитет «ОПОРЫ РОССИИ» призывает «не затягивать» с переходом на новую систему обращения с отходамиВ Волгограде арестовали главную "зазывалу" косметологического центра "Бьюти тайм"Волгоградский облсуд защитил "Правду и порядок" от вердикта облизбиркомаКалининградский след: неформальные штрихи к официальной картине медиафорума ОНФ-2018
 
Актуальные интервью и комментарии

«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России

Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде

В Волгограде сотрудник полиции и спасенная им на пожаре девочка встретились как родные люди

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались...

Все  ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...

Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...

Происшествия 07.03.2018 20:24

В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением мокрого снега и дождя в южных районах области на дорогах  в Котельниковском, Чернышковском и Суровикинском районах Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в связи с этим перекрыто движение транспорта в Чернышковском районе на границе с Ростовской областью. Как уточнили информагентству в областном управлении МЧС, с 88 по 197 километр  ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на трассе А-260. На место отправлены специалисты ведомства и пункты обогрева. Водители оповещаются через радиосеть дальнобойщиков.
Прочитана: 41 раз
Общество 07.03.2018 17:29

Всероссийская "горячая линия", куда можно сообщить о фактах нарушения гостиницами, хостелами и иными средствами размещения действующего законодательства, открылась в управлении Роспортебнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации ведомства, работать она будет вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В числе основных направлений федерального государственного надзора - соблюдение гостиницами и иными средствами размещения порядка установления цен на услуги по проживанию на период проведения чемпионата мира. В ходе проведенных проверок указанные нарушения уже были выявлены в 6 случаях. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка...
Прочитана: 1300 раз
Общество 07.03.2018 16:55

В преддверии 8 марта женщин на вокзалах Волгограда встречали цветами Вручали женщинам букеты и поздравляли с наступающим праздником сотрудники транспортной полиции Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, сегодня на железнодорожных вокзалах и станциях Волгограда стражи порядка дарили цветы женщинам-пассажирам и работницам железной дороги: проводникам, кассирам, инспекторам по досмотру. Поздравили и начальницу вокзала Волгоград-1 Ольгу Золотилову. Отметим, что на волгоградской железной дороге такая акция прошла впервые. Так, стражи транспортных путей присоединились к своим коллегам из дорожной полиции, которые дарили цветы женщинам-автолюбителям. Сегодня поздравления от сотрудников МВД всего получили более тысячи представительниц прекрасной половины человечества.  
Прочитана: 604 раз
Общество 07.03.2018 15:46

«Сколько вы планируете потратить денег  на подарок любимой женщине к 8 марта?».  С таким вопросом съемочная группа ИА «Высота 102» вышла на улицы города в канун международного женского дня.  Мы также спросили и прекрасную половину: какой презент хотели бы получить женщины  от своих единственных и дорогих? Подробности – в материале информагентства. 
Прочитана: 6618 раз
Расследования 07.03.2018 15:42

Оставлен без изменения приговор Аразу Гусейнову, который был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, сторона защиты посчитала приговор чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Напомним, что в ноябре Гусейнов был приговорен Центральный районным судом к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. В судебном заседании было установлено, что в апреле 2017 года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия...
Прочитана: 1241 раз
Общество 07.03.2018 15:30

В Волгоградской области супермама пяти детей получила прозаичный, но долгожданный подарок С приятного сюрприза начался канун международного женского дня для представительниц прекрасного пола из семьи Бычковых. В гости, как водится, с подарками к ним в Городище приехала депутат Госдумы Анна Кувычко. Карина Бычкова - супермама, у нее четыре дочки и один сын. Старшей Марине – 14 лет, Лизе – 12, непоседливой Оле – четыре годика, самой крохотной Ангелине всего два. 11-летний Саша вместе с папой – главная опора и защитники в семье. Обратить внимание на эту семью – самую простую, но удивительно дружную – Анне Александровне предложила руководитель благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. Чем порадовала гостья семью Бычковых,...
Прочитана: 4879 раз
Общество 07.03.2018 15:02

На волгоградских цветочных рынках «правят бал» тюльпаны В предпраздничный день на волгоградских цветочных рынках – обычное для предчувствия 8 марта оживление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на Центральном рынке Волгограда «правят бал» тюльпаны.  Десятки видов этих весенних цветов самой разной расцветки пользуются популярностью у покупателей, большинство из которых, конечно же, мужчины.  Скромный букет из трех тюльпанов обходится в 150-200 рублей, но есть и те, кто не жалеет по 2-3 тысячи рублей за охапку цветов. Веточка мимозы обойдется в 50 рублей, нарциссов – от 5 до 10 рублей за штуку.  Цветы в Волгоград приехали из южных регионов...
Прочитана: 819 раз
Расследования 07.03.2018 14:44 (Обновлено: 07.03.2018 14:44)

Оплатить неустойку жителям Волгоградской области - участникам долевого строительства обязал областной суд компанию "Замитино", возводившую жилой комплекс в Подмосковье. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, Надежда Павлова и Вадим Пупыкин заплатили фирме более 3,5 миллиона рублей. Квартиру им должны были передать до начала декабря 2016 года, но на деле свои квадратные метры волгоградца получили лишь в июле прошлого года.  Осенью минувшего года Новониколаевский районный суд взыскал с застройщика неустойку в размере почти 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, и оштрафовал компанию почти на 100 тысяч в пользу каждого истца. Областной суд снизил неустойку...
Прочитана: 693 раз
Общество 07.03.2018 13:53

Житель Старополтавского района испугался строгой мамы и погасил долг перед соседом. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина задолжал соседу 80 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако отдавать сумму не торопился. Должнику удавалось некоторое время скрываться от пристава-исполнителя. Однако визит госслужащего к должнику домой в корне изменил ситуацию. 30-летний мужчина испугался реакции строгой мамы на арест имущества. За несколько минут он нашел требуемую сумму и погасил долг в ближайшем банкомате. 
Прочитана: 1424 раз
Экономика 07.03.2018 13:29

Пробный запуск оборудования сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа прошел успешно Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство рудника и обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в производственном цехе фабрики будет задействовано огромное количество сложных агрегатов и машин. Автоматизация работы оборудования – важная составляющая производства. Здесь уже выполнены работы по наладке автоматизации оборудования отделения дробления, что дало возможность провести 72-часовую обкатку каждой единицы оборудования. Персонал, участвующий в контроле за работой оборудования,  осуществлял запуск конвейеров, дробилок, грохотов, питателей через локальную панель управления. Одновременно в отделении проводились пусконаладочные работы оборудования пожарной защиты.  Перед началом обкатки все службы ГОКа приняли участие в...
Прочитана: 1075 раз
Расследования 07.03.2018 12:16

Подозреваемый в убийстве 27-летнего жителя Палласовки пойман в Нижегородской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 48-летний мужчина был задержан в Вачском районе благодаря совместной операции волгоградских и нижегородских полицейских.  Заявление о розыске молодого человека, который работал торговым агентом, поступило 3 марта в райотдел МВД по Палласовскому району. Было известно, что он выехал на своей машине в Николаевск, но вечером домой не вернулся. На следующий день автомобиль с телом пропавшего нашли на одной из улиц в рабочем поселке Быково. При осмотре тела стало ясно, что мужчину убили. По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской...
Прочитана: 1849 раз
Общество 07.03.2018 12:06

На трассах Волгоградской области прогнозируется ухудшение дорожной ситуации из-за ледяного дождя, который ожидается в регионе в ближайшие праздничные дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор "Азов", непогода в настоящее время бушует в Ростовской области, а в ближайшее время циклон дойдет и до волгоградского региона. По прогнозам Гидрометцентра, уже 8 марта на большей части территории Волгоградской области прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, снега с дождем, в отдельных районах сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега, туман и гололед. В Волгоградской области сейчас дежурит 11 единиц техники. Ситуация на дорогах отслеживается с помощью пунктов метео- и видеоконтроля, расположенных вдоль трасс....
Прочитана: 1925 раз
Расследования 07.03.2018 11:41

В Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницы Похититель 11-летней камышанки Анны Выпрецкой, Сергей Вихлянцев отправится на время следствия в СИЗО. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, такое решение в эти минуты принял Камышинский городской суд. 59-летнему похитителю предстоит пробыть под арестом как минимум до начала мая. Напомним, девочка пропала утром 1 марта по дороге в школу, расположенную в 150 метрах от дома. Близкие сообщили об исчезновении ребенка в полицию. В течение четырех суток девочку искали около 500 человек - сотрудников правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший...
Прочитана: 3865 раз
Экономика 07.03.2018 11:07

«Сады Придонья» готовят сады к сезону-2018 В сельскохозяйственных филиалах компании «Сады Придонья» полным ходом идет подготовка к новому сезону. Большое внимание уделяется плодовой обрезке сада. Она дает возможность регулировать процессы роста и урожайности локально. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, сейчас в садоводческих хозяйствах ведется комплекс мероприятий, включающий в себя формирование молодого сада, детальную и санитарную обрезки плодоносящих садов на площади порядка 6 тыс. гектаров. Надо отметить, что в начале года компания организовала для своих аграриев серию научно-практических семинаров с участием высококвалифицированных специалистов из Сербии. «Мы тесно сотрудничаем с некоторыми агрономами из Европы, обладающими серьезными и обширными знаниями в области...
Прочитана: 743 раз
Экономика 07.03.2018 10:52

Закупка в рамках подготовки к ЧМ-2018 на выполнение работ по модернизации комплекса систем безопасности скоростного трамвая отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, ООО «Ай Ди Консалтинг» из Воронежа обжаловало положения документации о закупке. В частности, жалоба содержала довод о неправомерном неразмещении в единой информационной системе в сфере закупок проектной документации, который был признан обоснованным. В результате рассмотрения жалобы установлено, что заказчик нарушил п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, так как совокупность положений Закона о контрактной системе и Градостроительного кодекса РФ обязывает заказчика размещать в составе документации о закупке проектно-сметную документацию...
Прочитана: 1618 раз


7 марта 20:24
В Волгоградской области из-за ухудшения погоды перекрыли участок трассы
7 марта 19:59
«Высота 102 ТВ»: Волгоград взял курс на весну при помощи полицейских и цветоводовCмотреть видео
7 марта 17:29
В Волгограде к ЧМ-2018 заработала "горячая линия" о нарушениях в отелях Комментарии1
7 марта 16:55
В преддверии 8 марта женщин на вокзалах Волгограда встречали цветами Комментарии6Смотреть фотографии
7 марта 15:46
ОПРОС: Чего хотят женщины и что могут мужчины Волгограда Комментарии16Cмотреть видео
7 марта 15:42
В Волгоградской области приговор о взятке в 5 млн рублей оставлен в силе Комментарии3
7 марта 15:30
В Волгоградской области супермама пяти детей получила прозаичный, но долгожданный подарок Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
7 марта 15:02
На волгоградских цветочных рынках «правят бал» тюльпаны Комментарии5Смотреть фотографии
7 марта 14:44
В Волгограде суд сделал застройщику из Подмосковья "дисконт" по неустойке Комментарии2
7 марта 13:53
В Волгоградской области суровая мама заставила сына погасить долги Комментарии2
7 марта 13:29
Пробный запуск оборудования сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа прошел успешно Комментарии26Смотреть фотографии
7 марта 12:16
Убийцу торгового представителя из волгоградского региона задержали в Нижегородской области Комментарии1
7 марта 12:06
Федеральные дорожники ждут ледяной дождь в Волгоградской области Комментарии16
7 марта 11:41
В Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницы Комментарии18Смотреть фотографии
7 марта 11:07
«Сады Придонья» готовят сады к сезону-2018Смотреть фотографии
7 марта 10:52
Волгоградское УФАС отменило закупку МУП «Метроэлектротранс» на 230 миллионов рублей Комментарии13
7 марта 10:39
В Волгограде 100 активистов с метлами в руках проведут флешмоб «Чистый город – чистые выборы» Комментарии43
7 марта 10:26
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области «засекретили» сведения о заболевшей школе Комментарии4
7 марта 09:52
Основателя Нового экспериментального театра похоронят в Волгограде Комментарии2Смотреть фотографии
7 марта 09:43
В Волгограде автомобиль "КамАЗ" наехал на своего хозяина Комментарии30
Аналитика
7 марта 19:59
«Высота 102 ТВ»: Волгоград взял курс на весну при помощи полицейских и цветоводовCмотреть видео
6 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: Природоохранные прокуроры предложили способы избавления гостей ЧМ-2018 от волгоградской мошки Комментарии8Cмотреть видео
6 марта 05:18
В Волгоградской области в соцсетях делятся счастьем реже, чем в Крыму
5 марта 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жителей многоэтажки уже неделю мочат в сортире Комментарии5Cмотреть видео
4 марта 17:46
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России Комментарии20Cмотреть видео
2 марта 20:06
“Высота 102” ТВ: Волгоградские журналисты встретились с Владимиром Путиным в Калининграде Комментарии45Cмотреть видео
1 марта 20:18
"Высота 102 ТВ": В Волгограде гостей ЧМ-2018 накормят блюдами Царицынской кухни Комментарии6Cмотреть видео
28 февраля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Главный тренер «Ротор-Волгоград» ждет от новых «парней» не только победных очковCмотреть видео
28 февраля 13:42
Волгоградская гостиница «Lime» с запредельными ценами осталась в «черном» списке Ростуризма Комментарии5Смотреть фотографии
27 февраля 20:01
"Высота 102 ТВ": Земли природного парка "Донской" в Волгоградской области возвращены государствуCмотреть видео
27 февраля 13:45
Прокуратура Волгоградской области выявила приписки в учете преступлений Комментарии31Смотреть фотографии
26 февраля 20:06
«Высота 102 ТВ»: Центр Волгограда освобождают от торговых павильоновCмотреть видео
25 февраля 18:29
"Взгляд с Высоты": Жители Волгограда по секрету всему свету рассказали, за кого будут голосовать на выборах Комментарии18Cмотреть видео
22 февраля 20:08
«Высота 102 ТВ»: Губернатор и другие бравые мужчины Волгоградской области снова отметили 23 февраля в поле Комментарии5Cмотреть видео
21 февраля 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде главный росгвардеец провел совещание на тему безопасности во время ЧМ-2018 Комментарии13Cмотреть видео
20 февраля 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК пытаются «кошмарить» нестрашными штрафами Комментарии5Cмотреть видео
20 февраля 17:20
В Волгограде назвали единственный благополучный район по демографии Комментарии10
19 февраля 20:21
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде исполнено обещание властей о реконструкции ГДЮЦа Комментарии1Cмотреть видео
19 февраля 15:51
Волгограду не хватает рабочих и медиков Комментарии16
18 февраля 17:20
Взгляд с «Высоты»: В обледеневшем Волгограде никто не может дать УК «пинка» за нечищеные дворы Комментарии91Cмотреть видео
16 февраля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде что-то пошло не так с зимовкой газона на объекте ЧМ-2018 Комментарии14Cмотреть видео
15 февраля 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде пресечен наглый обман клиентов в скандальном центре красоты и здоровьяCмотреть видео
14 февраля 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде для УК привычнее грести деньги жителей, чем снег и лед Комментарии14Cмотреть видео
13 февраля 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «ужасы нашего городка» теряют позиции Комментарии11Cмотреть видео
13 февраля 15:24
Инфляция в Волгоградской области сравнялась со средней по России Комментарии24
12 февраля 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде замахнулись на создание «алюминиевой долины» Комментарии7Cмотреть видео
11 февраля 18:24
"Взгляд с Высоты": В Волгоградской области вышли на след "стервятников" в деле пропавшего и испорченного имущества ДОСААФ Комментарии26Cмотреть видео
9 февраля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области суд не встал на сторону жителей в деле о двойной плате за отопление Комментарии11Cмотреть видео
8 февраля 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде вслед за заводом «Химпром» ГК «Ростех» окутывает заботой ВГТЗ Комментарии8Cмотреть видео
7 февраля 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ГИБДД бьет тревогу из-за частых аварий на пешеходных переходах Комментарии4Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЭКОНОМИКА

Неизвестные факты о кроссоверах Chery Tiggo

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Спорить с налоговой… Можно ли?

  

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   
День 7 Марта, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура -5..-7 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
7 Марта, Ср
1 $ 56.5041 руб.
1 € 69.7317 руб.
1 GBP 78.1734 руб.
1 CHF 60.0596 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Избирателям Волгоградской области стали поступать заманчивые предложенияКомментарии76
33 энергосберегающих чешских трамвайных вагона Волгоград получит в апрелеКомментарии47
“Высота 102” ТВ: Волгоградские журналисты встретились с Владимиром Путиным в КалининградеКомментарии45
Подсчет голосов на выборах президента в Волгоградской области защитят от взломаКомментарии45
К выборам президента России в Волгограде разукрасили студенческое общежитиеКомментарии44
В Волгограде 100 активистов с метлами в руках проведут флешмоб «Чистый город – чистые выборы»Комментарии43
«Доска позора»: В Волгограде подъезд трехэтажки залило фекалиямиКомментарии43
Похититель 11-летней девочки в Волгоградской области хотел получить за нее выкупКомментарии42
Заказчик стадиона "Волгоград Арена" объявил о завершении стройкиКомментарии41
Комитет транспорта Волгоградской области проиграл подрядчику строительства моста через Волгу иск на 137 млн рублейКомментарии41
В Волгограде зовут на выборы банки и магазиныКомментарии41
Ученые ВолГУ испортят жизнь мошкаре перед ЧМ-2018Комментарии37
В Волгограде руководители парламентских фракций объединились в группу после Послания президентаКомментарии37
Под Волгоградом наркокурьера взяли на детской площадкеКомментарии36
В Волгограде новый снегопад подкинул работу коммунальщикамКомментарии33

Самые читаемые новости

«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы РоссииКомментарии20
Просмотров: 33049
СК по Волгоградской области раскрыл подробности похищения 11-летней школьницыКомментарии24
Просмотров: 19359
«Высота 102 ТВ»: Природоохранные прокуроры предложили способы избавления гостей ЧМ-2018 от волгоградской мошкиКомментарии8
Просмотров: 18472
Похититель 11-летней девочки в Волгоградской области хотел получить за нее выкупКомментарии42
Просмотров: 14725
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жителей многоэтажки уже неделю мочат в сортиреКомментарии5
Просмотров: 12655
Скончался главный режиссер Волгоградского НЭТа Отар ДжангишерашвилиКомментарии14
Просмотров: 10199
Школьницу в Волгоградской области несколько дней удерживал знакомый с ее семьей грузчикКомментарии23
Просмотров: 8814
Маршрутка и кроссовер столкнулись в Волгограде, есть пострадавшиеКомментарии33
Просмотров: 6891
Популярный артист назвал невероятной «Родину-мать» в Волгограде
Просмотров: 6218
В Волгоградской области супермама пяти детей получила прозаичный, но долгожданный подарокКомментарии12
Просмотров: 4832

Рекомендуемые к прочтению новости

В Котельниково продолжается строительство новых дорогКомментарии7
Рекомендации: +40 / 1-
СК по Волгоградской области раскрыл подробности похищения 11-летней школьницыКомментарии24
Рекомендации: +35 / 8-
“Ротор-Волгоград” победил “Тамбов” на астраханском поле - 1:0
Рекомендации: +33 / 3-
В Волгоградской области предпринимателям напомнили об ответственности за фиктивную регистрацию фирмКомментарии5
Рекомендации: +33 / 2-
Первый канал: Волгоград готовится к футболуКомментарии24
Рекомендации: +32 / 5-
В Волгоградской области объявили борьбу с экологическими «снарядами»Комментарии12
Рекомендации: +31 / 3-
Десять причин купить кроссоверы Chery вместо авто с пробегом
Рекомендации: +31 / 3-
На волгоградском «КАУСТИКе» начала работать базовая кафедра Волгоградского технического университета
Рекомендации: +31 / 1-
Волгоградский областной уронефрологический центр - призер международных форумовКомментарии3
Рекомендации: +30 / 1-
«МегаФон» получил награду за самый быстрый мобильный интернет в России
Рекомендации: +30 / 1-