В Волгоградской области приговор о взятке в 5 млн рублей оставлен в силе

Оставлен без изменения приговор Аразу Гусейнову, который был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, сторона защиты посчитала приговор чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Напомним, что в ноябре Гусейнов был приговорен Центральный районным судом к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. В судебном заседании было установлено, что в апреле 2017 года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия в решении вопроса о прекращении уголовного дела в отношении нескольких лиц, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Уголовное дело в отношении Гусейнова было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.



