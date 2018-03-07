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Общество
 07.03.2018 15:46

Что дарят волгоградские мужчины любимым на 8 марта и чего на самом деле хотят женщины

«Сколько вы планируете потратить денег  на подарок любимой женщине к 8 марта?».  С таким вопросом съемочная группа ИА «Высота 102» вышла на улицы города в канун международного женского дня.  Мы также спросили и прекрасную половину: какой презент хотели бы получить женщины  от своих единственных и дорогих? Подробности – в материале информагентства. 


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Расследования 07.03.2018 15:42

Оставлен без изменения приговор Аразу Гусейнову, который был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, сторона защиты посчитала приговор чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Напомним, что в ноябре Гусейнов был приговорен Центральный районным судом к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. В судебном заседании было установлено, что в апреле 2017 года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия...
Прочитана: 306 раз
Общество 07.03.2018 15:02

На волгоградских цветочных рынках «правят бал» тюльпаны В предпраздничный день на волгоградских цветочных рынках – обычное для предчувствия 8 марта оживление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на Центральном рынке Волгограда «правят бал» тюльпаны.  Десятки видов этих весенних цветов самой разной расцветки пользуются популярностью у покупателей, большинство из которых, конечно же, мужчины.  Скромный букет из трех тюльпанов обходится в 150-200 рублей, но есть и те, кто не жалеет по 2-3 тысячи рублей за охапку цветов. Веточка мимозы обойдется в 50 рублей, нарциссов – от 5 до 10 рублей за штуку.  Цветы в Волгоград приехали из южных регионов...
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Расследования 07.03.2018 14:44 (Обновлено: 07.03.2018 14:44)

Оплатить неустойку жителям Волгоградской области - участникам долевого строительства обязал областной суд компанию "Замитино", возводившую жилой комплекс в Подмосковье. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, Надежда Павлова и Вадим Пупыкин заплатили фирме более 3,5 миллиона рублей. Квартиру им должны были передать до начала декабря 2016 года, но на деле свои квадратные метры волгоградца получили лишь в июле прошлого года.  Осенью минувшего года Новониколаевский районный суд взыскал с застройщика неустойку в размере почти 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, и оштрафовал компанию почти на 100 тысяч в пользу каждого истца. Областной суд снизил неустойку...
Прочитана: 443 раз
Общество 07.03.2018 13:53

Житель Старополтавского района испугался строгой мамы и погасил долг перед соседом. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина задолжал соседу 80 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако отдавать сумму не торопился. Должнику удавалось некоторое время скрываться от пристава-исполнителя. Однако визит госслужащего к должнику домой в корне изменил ситуацию. 30-летний мужчина испугался реакции строгой мамы на арест имущества. За несколько минут он нашел требуемую сумму и погасил долг в ближайшем банкомате. 
Прочитана: 1052 раз
Экономика 07.03.2018 13:29

Пробный запуск оборудования сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа прошел успешно Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство рудника и обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в производственном цехе фабрики будет задействовано огромное количество сложных агрегатов и машин. Автоматизация работы оборудования – важная составляющая производства. Здесь уже выполнены работы по наладке автоматизации оборудования отделения дробления, что дало возможность провести 72-часовую обкатку каждой единицы оборудования. Персонал, участвующий в контроле за работой оборудования,  осуществлял запуск конвейеров, дробилок, грохотов, питателей через локальную панель управления. Одновременно в отделении проводились пусконаладочные работы оборудования пожарной защиты.  Перед началом обкатки все службы ГОКа приняли участие в...
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Общество 07.03.2018 13:04

В Волгоградской области супермама пяти детей получила прозаичный, но долгожданный подарок С приятного сюрприза начался канун международного женского дня для представительниц прекрасного пола из семьи Бычковых. В гости, как водится, с подарками к ним в Городище приехала депутат Госдумы Анна Кувычко. Карина Бычкова - супермама, у нее четыре дочки и один сын. Старшей Марине – 14 лет, Лизе – 12, непоседливой Оле – четыре годика, самой крохотной Ангелине всего два. 11-летний Саша вместе с папой – главная опора и защитники в семье. Обратить внимание на эту семью – самую простую, но удивительно дружную – Анне Александровне предложила руководитель благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. Чем порадовала гостья семью Бычковых,...
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Расследования 07.03.2018 12:16

Подозреваемый в убийстве 27-летнего жителя Палласовки пойман в Нижегородской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 48-летний мужчина был задержан в Вачском районе благодаря совместной операции волгоградских и нижегородских полицейских.  Заявление о розыске молодого человека, который работал торговым агентом, поступило 3 марта в райотдел МВД по Палласовскому району. Было известно, что он выехал на своей машине в Николаевск, но вечером домой не вернулся. На следующий день автомобиль с телом пропавшего нашли на одной из улиц в рабочем поселке Быково. При осмотре тела стало ясно, что мужчину убили. По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской...
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Общество 07.03.2018 12:06

На трассах Волгоградской области прогнозируется ухудшение дорожной ситуации из-за ледяного дождя, который ожидается в регионе в ближайшие праздничные дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор "Азов", непогода в настоящее время бушует в Ростовской области, а в ближайшее время циклон дойдет и до волгоградского региона. По прогнозам Гидрометцентра, уже 8 марта на большей части территории Волгоградской области прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, снега с дождем, в отдельных районах сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега, туман и гололед. В Волгоградской области сейчас дежурит 11 единиц техники. Ситуация на дорогах отслеживается с помощью пунктов метео- и видеоконтроля, расположенных вдоль трасс....
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Расследования 07.03.2018 11:41

В Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницы Похититель 11-летней камышанки Анны Выпрецкой, Сергей Вихлянцев отправится на время следствия в СИЗО. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, такое решение в эти минуты принял Камышинский городской суд. 59-летнему похитителю предстоит пробыть под арестом как минимум до начала мая. Напомним, девочка пропала утром 1 марта по дороге в школу, расположенную в 150 метрах от дома. Близкие сообщили об исчезновении ребенка в полицию. В течение четырех суток девочку искали около 500 человек - сотрудников правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший...
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Общество 07.03.2018 11:36

В Волгограде сотрудники ГИБДД устроили экзамен водителям городских автобусов Проверку водителей городских автобусов на знание правил дорожного движения провели сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском отделе ГИБДД, профилактическое мероприятие прошло во время выездной конференции, посвященной вопросам безопасности на общественном транспорте, прошедшей на территории автобусного парка в Кировском районе. Ее актуальность подтверждает статистика. В минувшем году в Волгограде произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутного транспорта. В них пострадали 157 пассажиров, а четыре человека погибли.   Проверку на профпригодность прошли около трех десятков шоферов. С испытанием, по мнению экзаменаторов в погонах, все справились успешно. На вопросы водителей ответили начальник городского отдела ГИБДД Андрей Рибун...
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Экономика 07.03.2018 11:07

«Сады Придонья» готовят сады к сезону-2018 В сельскохозяйственных филиалах компании «Сады Придонья» полным ходом идет подготовка к новому сезону. Большое внимание уделяется плодовой обрезке сада. Она дает возможность регулировать процессы роста и урожайности локально. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, сейчас в садоводческих хозяйствах ведется комплекс мероприятий, включающий в себя формирование молодого сада, детальную и санитарную обрезки плодоносящих садов на площади порядка 6 тыс. гектаров. Надо отметить, что в начале года компания организовала для своих аграриев серию научно-практических семинаров с участием высококвалифицированных специалистов из Сербии. «Мы тесно сотрудничаем с некоторыми агрономами из Европы, обладающими серьезными и обширными знаниями в области...
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Экономика 07.03.2018 10:52

Закупка в рамках подготовки к ЧМ-2018 на выполнение работ по модернизации комплекса систем безопасности скоростного трамвая отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, ООО «Ай Ди Консалтинг» из Воронежа обжаловало положения документации о закупке. В частности, жалоба содержала довод о неправомерном неразмещении в единой информационной системе в сфере закупок проектной документации, который был признан обоснованным. В результате рассмотрения жалобы установлено, что заказчик нарушил п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, так как совокупность положений Закона о контрактной системе и Градостроительного кодекса РФ обязывает заказчика размещать в составе документации о закупке проектно-сметную документацию...
Прочитана: 1234 раз
Выборы 07.03.2018 10:39

Сегодня в Волгограде штабы кандидатов в президенты посетят столичные ревизоры – представители «Национального общественного мониторинга» (НОМ). Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, эксперты хотят выяснить, насколько прозрачно в регионе работает предвыборное законодательство и не нарушаются ли права участников избирательной кампании. После визитов в штабы кандидатов эксперты отправятся в избирком Волгоградской области и проведут встречу с его руководством. В Волгограде представители «Национального общественного мониторинга» намерены провести обучающий семинар для наблюдателей, которые готовятся к работе на выборах. Примечательно, что в компании с московскими экспертами в сфере выборов запланирован приезд R'n'B-исполнителя Эльмана Зейналова – участника телепроекта «Новая фабрика звезд». Однако пока...
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Здравоохранение 07.03.2018 10:26

В Волгоградской области целая школа ушла на карантин. Впрочем, в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отказались уточнить, где располагается это образовательное учреждение, заметив, что они «работают с педагогами и дают профессиональные рекомендации». «Тайной» является и информация и о том, в каких именно двух школах региона были закрыты 8 классов в связи с  заболеваемостью детей ОРВИ, сообщает ИА «Высота 102», корреспондент которого безуспешно пытался выяснить эти «засекреченные сведения». Зато в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались о снижении заболевших респираторными заболеваниями – по сравнению с предыдущей неделей на 7%, в том числе в Волгограде - на 9%. В целом на территории...
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Общество 07.03.2018 09:52

Основателя Нового экспериментального театра похоронят в Волгограде Прощание с основателем и художественным руководителем Нового экспериментального театра состоится 10 марта с 10.00 до 13.00 в здании НЭТа. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт учреждения культуры. Похоронят Отара Ивановича Джангишерашвили в 15.00 на Димитровском кладбище. Художественный руководитель театра скончался накануне после продолжительной болезни. «Достойный сын Грузии, гражданин и патриот России, почетный гражданин Волгоградской области, он отдал городу-герою Волгограду более тридцати лет своей жизни на ниве служения отечественному театру», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте НЭТа. Накануне соболезнования в связи с кончиной Отара Джангишерашвили выразил губернатор Волгоградской области. 
Прочитана: 3268 раз


7 марта 15:46
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7 марта 13:04
В Волгоградской области супермама пяти детей получила прозаичный, но долгожданный подарок Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
7 марта 12:06
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