Королевство Бахрейн намерено закупать в Астрахани до 1 тонны черной икры в год





Посол королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Аль-Саати во время посещения одного из астраханских предприятий по выращиванию рыб осетровых видов заявил губернатору Астраханской области, что рыбное хозяйство может стать главным направлением сотрудничества. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По словам посла, оно может развиваться в двух направлениях: «мы могли бы закупать чёрную икру, выращиваемую на фермах Астраханской области, и работать вместе, чтобы осуществить в Бахрейне такой же проект по созданию рыбоводческого хозяйства».

Дипломат подчеркнул, что привлекает не только качество этого продукта, а он познакомился с технологиями и убедился в их экологичности, - но и цена. Объём поставок икры в Бахрейн, по словам Ахмеда Абдулрахмана Аль-Саати, может составить одну тонну в год. Обсуждая другие направления сотрудничества, Александр Жилкин и Ахмед Абдулрахман Аль-Саати подчеркнули сходство в стратегическом положении Астраханской области и островного государства Бахрейн на перекрёстке торговых путей. Это открывает возможности для взаимодействия в транспорте и судостроении.

Александр Жилкин обратил внимание собеседника на перспективность организации медицинского и познавательного туризма для граждан Бахрейна. В прошлом году медучреждения Астрахани приняли 80 тысяч иногородних и иностранных пациентов. Обсуждался и вопрос сотрудничества в сфере образования: в вузах Астрахани обучаются почти 5 тысяч студентов из 69 стран мира.

В программе пребывания посла в Астраханской области – знакомство с возможностями особой экономической зоны «Лотос», посещение промышленных и транспортных предприятий, Астраханского кремля, театра оперы и балета.



