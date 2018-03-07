На волгоградских цветочных рынках «правят бал» тюльпаны





В предпраздничный день на волгоградских цветочных рынках – обычное для предчувствия 8 марта оживление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на Центральном рынке Волгограда «правят бал» тюльпаны.









Десятки видов этих весенних цветов самой разной расцветки пользуются популярностью у покупателей, большинство из которых, конечно же, мужчины.

Скромный букет из трех тюльпанов обходится в 150-200 рублей, но есть и те, кто не жалеет по 2-3 тысячи рублей за охапку цветов. Веточка мимозы обойдется в 50 рублей, нарциссов – от 5 до 10 рублей за штуку.









Цветы в Волгоград приехали из южных регионов России, где их в конце прошлого года начали высаживать в теплицах. Как рассказали ИА «Высота 102» продавцы, процесс этот трудоемкий и сложный, требующий неустанного труда. Но самое главное, раскрыли секрет цветоводы, «когда выращиваешь тюльпаны, надо улыбаться».



