|Общество
|09.03.2018 06:37
В Волгоградской области мать пытается через суд вернуть обратно приемных детей
Марина Кирьянова, у которой органы опеки Октябрьского района летом 2017 года забрали четырех приемных детей, пытается вернуть право опеки над ними. Как сообщает ИА "Высота 102", Кирьянова обратилась в Октябрьский районный суд с заявлением об отмене постановления районной администрации об изъятии приемных детей. Женщина просит судебную инстанцию пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Суть в том, что вступило в силу решение Октябрьского районного суда, по которому Кирьянову признали невиновной в административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Обвинение в побоях как раз и послужило основанием для изъятия приемных детей из семьи. Органы опеки, напомним, из-за небольшого синяка на теле одного ребенка забрали у Кирьяновых всех приемных детей. "Высота 102" уже рассказывала об этом в своих публикациях. Эта скандальная история широко обсуждалась и на одном из федеральных каналов. Ранее районный суд признал женщину виновной в избиении мальчика ремнем, но апелляционная инстанция Волгоградского областного суда это решение отменила из-за многочисленных процессуальных ошибок и противоречий в показаниях и материалах дела. Оно было направлено на новое рассмотрение в районный суд, который вынес решение о прекращении производства по делу в отношении Кирьяновой. Однако вернуть детей оказалось совсем непросто. Как сообщил информагентству адвокат Андрей Исупов, районные власти как бы не против вернуть детей, но делать это не спешат, поясняя, что опасаются надзорных инстанций. В чем конкретно заключаются их опасения, и кого именно боятся районные чиновники, они открыто не сообщают.
Тем временем заявление Кирьяновой принято районным судом к рассмотрению, но дата первого заседания пока не назначена.
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|Общество
|09.03.2018 04:51
Разработать порядок расчета платы за отопление в квартирах с индивидуальными газовыми котлами просят Госдуму волгоградские депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий проект обращения в российский парламент. Об этой проблеме информагентство рассказывало неоднократно, в том числе в итоговой программе «Взгляд с Высоты». По официальным данным, в Волгоградской области 1044 квартиры оснащены индивидуальными газовыми котлами. Затраты на установку такого оборудования составляют от 80 до 150 тысяч рублей. При этом батареи в таких квартирах демонтированы. Собственники жилья всегда платили за тепло по газовому счетчику. Однако в минувшем году участились случаи выставления управляющими компаниями гражданам двойных платежей – за...
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|Общество
|08.03.2018 22:18
Кошка по кличке Муха - героиня одной из недавних публикаций информагентства обрела любящего хозяина. Из ветеринарной клиники, где одноглазая кошка жила последние три месяца, ее забрал читатель ИА «Высота 102». Мужчина позвонил в редакцию, узнал координаты клиники, побеседовал с ветеринарами и решил, что готов позаботиться о несчастном существе. Будем надеяться, что у кошки и ее нового хозяина все будет хорошо. У Мухи непростая и грустная история. Она стала калекой по вине очень злых людей – ей выжгли глаз сигаретой и бросили умирать. У кого поднялась рука так по-зверски обойтись с двухмесячным котенком уже не узнать. Муха выжила...
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|Происшествия
|08.03.2018 18:13 (Обновлено: 08.03.2018 18:29)
О двоих пострадавших в аварии в Быковском районе ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. По предварительным данным, сегодня около 12 часов на трассе “Волжский-Быково” неподалеку от села Новоникольское перевернулась легковая машина. При этом различные травмы получили десятилетняя девочка и 34-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в Николаевскую ЦРБ. Девочка с сотрясением мозга и ушибом груди госпитализирована. Женщина ложиться в больницу отказалась. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Информация уточняется.
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|Происшествия
|08.03.2018 15:46
По вине курящего пассажира в аэропорту “Гумрак” экстренную посадку совершил самолет. Как сообщили ИА “Высота 102” источники, по предварительным данным, рейс “Нальчик-Москва” авиакомпании "Победа" приземлился в Волгограде около часа дня. Как оказалось, правила поведения на борту нарушил 34-летний мужчина. Из Волгограда самолет вылетел приблизительно через полчаса.
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|Общество
|08.03.2018 14:43
Стихи и добрые слова в адрес женщин России сегодня опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Высота 102». Президент Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением: «Дорогие женщины России!От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.Сегодня все мужчины от...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.03.2018 11:13
«Удивительно, но факт: в международный женский день родился и я, и генерал Родимцев, с которым меня связала военная судьба в годы Сталинградской битвы. Так что сегодня подниму рюмку за память человека, полностью изменившего мою жизнь». Так отреагировал на поздравление с юбилеем журналистов ИА «Высота 102» фронтовик, председатель совета ветеранов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии Олег Львович Бурковский. Несмотря на преклонные годы, он в деталях помнит события 75-летней давности. В горящем Сталинграде остался с бабушкой: отец, военный летчик, ушел на фронт, с которого домой не вернется: он погибнет под Берлином за 2 недели до окончания войны. Мама-хирург...
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|Общество
|08.03.2018 09:10
Сегодня, в Международный женский день посетительницам автозаправочных станций под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» вручают поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Одной из первых стала волгоградка Мария: «Я уже около десяти лет заправляюсь исключительно на АЗС «Роснефти». Удобно, качественно, приятные цены, высокий сервис... Прямо вот хватает всего — ничего не хотелось бы изменить. Всегда приятно получать поздравления, и приятно осознавать, что компания думает о клиентах». Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты «Роснефти», по QR-коду, расположенному на открытке. Это...
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|Происшествия
|08.03.2018 08:46
Четыре человека пострадали в двойной аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102”, около десяти часов вечера на улице Лазоревой троих мужчин 47, 43 и 25 лет сбил водитель легковой иномарки. Пешеходы с различными травмами доставлены в БСМП №15. В региональном главке МВД информагентству уточнили обстоятельства случившегося. Пьяный 49-летний водитель “Chevrolet Lacetti” на перекрестке улицы Лазоревой и переулка Зеленоградского врезался в стоявшую “Ладу Приору”, после чего сбил троих пешеходов и налетел на грузовик “МАЗ”, остановившийся на проезжей части в результате предыдущего ДТП. В отношении нетрезвого водителя...
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|Общество
|08.03.2018 06:33
Администрация Волгограда заказала услугу по размещению видеоматериалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму, в эфире телеканала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 82 тысяч рублей. Исполнитель должен будет транслировать четыре видеоролика на заданную тему 98 раз до конца сентября этого года. Видеоролики можно будет увидеть в эфире телеканала по будням с 18.00 до 21.00 в ежедневной новостной программе, а также в художественных и документальных фильмах, телепрограммах. Размещение заказа производится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории Волгограда» на 2017-2019 годы в целях повышения...
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|Происшествия
|07.03.2018 20:23
В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением мокрого снега и дождя в южных районах области на дорогах в Котельниковском, Чернышковском и Суровикинском районах Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в связи с этим перекрыто движение транспорта в Чернышковском районе на границе с Ростовской областью. Как уточнили информагентству в областном управлении МЧС, с 88 по 197 километр трассы А-260, между Калачом-на-Дону и Чернышками, ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта. На место отправлены специалисты ведомства, для мониторинга обстановки, и пункты обогрева. Водители оповещаются через радиосеть дальнобойщиков. По состоянию на 22:00 движение...
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|Аналитика
|07.03.2018 19:59
Смотрите сегодня в программе: суд определил на ближайшее время участь похитителя 11-летней девочки из Камышина. Женщины, которые нас вдохновляют: некоторые жительницы Волгоградской области стали примером человеческой доброты и самоотверженности. «Тюльпанная» философия от цветоводов: предприниматели утверждают, что выращивают цветы, постоянно улыбаясь и думая о семейном счастье. «Цветочный патруль» на улицах Волгограда снова порадовал женщин-водителей: дорожные полицейские поддерживают весеннюю традицию уже несколько лет. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|07.03.2018 17:29
Всероссийская "горячая линия", куда можно сообщить о фактах нарушения гостиницами, хостелами и иными средствами размещения действующего законодательства, открылась в управлении Роспортебнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации ведомства, работать она будет вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В числе основных направлений федерального государственного надзора - соблюдение гостиницами и иными средствами размещения порядка установления цен на услуги по проживанию на период проведения чемпионата мира. В ходе проведенных проверок указанные нарушения уже были выявлены в 6 случаях. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка...
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|Общество
|07.03.2018 15:46
«Сколько вы планируете потратить денег на подарок любимой женщине к 8 марта?». С таким вопросом съемочная группа ИА «Высота 102» вышла на улицы города в канун международного женского дня. Мы также спросили и прекрасную половину: какой презент хотели бы получить женщины от своих единственных и дорогих? Подробности – в материале информагентства.
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|Расследования
|07.03.2018 15:42
Оставлен без изменения приговор Аразу Гусейнову, который был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, сторона защиты посчитала приговор чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Напомним, что в ноябре Гусейнов был приговорен Центральный районным судом к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. В судебном заседании было установлено, что в апреле 2017 года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия...
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|Общество
|07.03.2018 15:30
С приятного сюрприза начался канун международного женского дня для представительниц прекрасного пола из семьи Бычковых. В гости, как водится, с подарками к ним в Городище приехала депутат Госдумы Анна Кувычко. Карина Бычкова - супермама, у нее четыре дочки и один сын. Старшей Марине – 14 лет, Лизе – 12, непоседливой Оле – четыре годика, самой крохотной Ангелине всего два. 11-летний Саша вместе с папой – главная опора и защитники в семье. Обратить внимание на эту семью – самую простую, но удивительно дружную – Анне Александровне предложила руководитель благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. Чем порадовала гостья семью Бычковых,...
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9 марта 06:37
В Волгоградской области мать пытается через суд вернуть обратно приемных детей
9 марта 04:51
8 марта 14:43
8 марта 09:10
8 марта 06:33
7 марта 15:30
7 марта 15:02
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9 марта 06:37
В Волгоградской области мать пытается через суд вернуть обратно приемных детей
9 марта 04:51
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