







Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство рудника и обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в производственном цехе фабрики будет задействовано огромное количество сложных агрегатов и машин. Автоматизация работы оборудования – важная составляющая производства. Здесь уже выполнены работы по наладке автоматизации оборудования отделения дробления, что дало возможность провести 72-часовую обкатку каждой единицы оборудования. Персонал, участвующий в контроле за работой оборудования, осуществлял запуск конвейеров, дробилок, грохотов, питателей через локальную панель управления. Одновременно в отделении проводились пусконаладочные работы оборудования пожарной защиты.

Перед началом обкатки все службы ГОКа приняли участие в проведении комплексной проверки обеспечения безопасных условий после окончания строительства отделения. Все замечания оперативно устранялись. Была выполнена основательная уборка помещения от строительного мусора. Одновременно в отделении дробления проводились пусконаладочные работы оборудования пожарной защиты.

В ближайшее время планируется проверка блокировки оборудования для обеспечения выполнения всех правил безопасного ведения процесса дробления.





Справка. Хлористый калий на Гремячинском ГОКе будет производиться флотационным методом. Флотационный метод получил свое название в связи с тем, что он основан на различных свойствах флотируемости минералов сильвина и галита в насыщенном водном растворе хлоридов калия и натрия в присутствии реагентов. Очищенная от шлама калийная руда поступает в пневмомеханические флотационные машины. К пузырькам, образованным в результате подачи во флотокамеры сжатого воздуха, прилипают частицы хлорида калия и подымаются на поверхность смеси для последующего отделения. Полученный концентрат сушат, отходы перемещают на солеотвал, и впоследствии – в выработанные пространства рудника. Таким образом на обогатительной фабрике производят калийные удобрения.