Убийцу торгового представителя из волгоградского региона задержали в Нижегородской области

Подозреваемый в убийстве 27-летнего жителя Палласовки пойман в Нижегородской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 48-летний мужчина был задержан в Вачском районе благодаря совместной операции волгоградских и нижегородских полицейских.

Заявление о розыске молодого человека, который работал торговым агентом, поступило 3 марта в райотдел МВД по Палласовскому району. Было известно, что он выехал на своей машине в Николаевск, но вечером домой не вернулся.

На следующий день автомобиль с телом пропавшего нашли на одной из улиц в рабочем поселке Быково. При осмотре тела стало ясно, что мужчину убили. По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в день исчезновения погибший вез крупную сумму. С собой в попутчики он взял односельчанина, с которым когда-то работал. В пути пассажир, узнав о характере груза, убил земляка ножом. Затем отогнал машину в Быково и на такси скрылся из области. Сообщается также, что при задержании подозреваемый не успел оказать сопротивления. Сейчас его этапировали в Волгоградскую область для проведения следственных действий.



