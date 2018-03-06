



С приятного сюрприза начался канун международного женского дня для представительниц прекрасного пола из семьи Бычковых. В гости, как водится, с подарками к ним в Городище приехала депутат Госдумы Анна Кувычко. Карина Бычкова - супермама, у нее четыре дочки и один сын. Старшей Марине – 14 лет, Лизе – 12, непоседливой Оле – четыре годика, самой крохотной Ангелине всего два. 11-летний Саша вместе с папой – главная опора и защитники в семье. Обратить внимание на эту семью – самую простую, но удивительно дружную – Анне Александровне предложила руководитель благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова.

Чем порадовала гостья семью Бычковых, как и чем живет сегодня среднестатистическая многодетная семья, чему радуется и чему огорчается – смотрите в сюжете ИА «Высота 102».