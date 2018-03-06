В Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницы









Похититель 11-летней камышанки Анны Выпрецкой, Сергей Вихлянцев отправится на время следствия в СИЗО. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, такое решение в эти минуты принял Камышинский городской суд. 59-летнему похитителю предстоит пробыть под арестом как минимум до начала мая.

Напомним, девочка пропала утром 1 марта по дороге в школу, расположенную в 150 метрах от дома. Близкие сообщили об исчезновении ребенка в полицию. В течение четырех суток девочку искали около 500 человек - сотрудников правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший в магазине родителей Ани. Ребенка нашли полицейские во время поквартирного обхода. По данным следствия, сильно пьющий и погрязший в долгах мужчина хотел получить выкуп за ребенка. Но испугался выдвигать требования, когда увидел масштаб принимаемых для поиска девочки усилий. Есть версия о том, что он хотел убить девочку и избавиться от ее тела. Сам Вихлянцев свою вину отрицает. Он утверждает, что не удерживал девочку силой, она оставалась у него добровольно, потому что он якобы спасал ее от неких проблем.