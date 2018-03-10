Болельщикам ЧМ-2018 в Волгограде обеспечат бесплатные электрички

ООО «Волгоградский автобусный парк» и АО «Волгоградтранспригород», которое занимается пригородными железнодорожными перевозками, включены в реестр получателей субсидий транспортным организациям в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, субсидии предоставят на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам, лицам, включенным в списки FIFA, в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город-герой Волгоград по маршрутам спортивных соревнований железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении. О размере субсидий не сообщается.

Между тем, напомним, ООО «Волгоградский автобусный парк» уже занимается обслуживанием двух пригородных маршрутов, которые будут функционировать и во время ЧМ-2018. Так, на организацию маршрутов №146 и №123 «Волжский-Волгоград» в период с начала года до начала октября компании уже выделено по итогам состоявшегося аукциона 33 миллиона рублей. Смена традиционного перевозчика (ранее эти маршруты обслуживало МУП «Волжская автоколонна №1732» – прим. ред. ИА «Высота 102») вызвало недовольство части пассажиров, которые пользовались данными маршрутами. В частности, пассажиров не устраивает класс автобусов марки «ПАЗ» из-за малой вместимости, а также отсутствие обратной связи с перевозчиком. Так, в открытом доступе нет информации о расписании автобусов №123 и №146.



