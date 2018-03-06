«Сады Придонья» готовят сады к сезону-2018









В сельскохозяйственных филиалах компании «Сады Придонья» полным ходом идет подготовка к новому сезону. Большое внимание уделяется плодовой обрезке сада. Она дает возможность регулировать процессы роста и урожайности локально. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, сейчас в садоводческих хозяйствах ведется комплекс мероприятий, включающий в себя формирование молодого сада, детальную и санитарную обрезки плодоносящих садов на площади порядка 6 тыс. гектаров. Надо отметить, что в начале года компания организовала для своих аграриев серию научно-практических семинаров с участием высококвалифицированных специалистов из Сербии.

«Мы тесно сотрудничаем с некоторыми агрономами из Европы, обладающими серьезными и обширными знаниями в области почвоведения и садоводства, — говорит исполнительный директор по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» В.В. Бредихин. — В этот раз они поделились своим опытом обрезки сильнорослого и среднерослого сада, а самое главное провели практические занятия в саду с проведением зачета».

По словам В.В. Бредихина, цель таких семинаров — взять опыт ведущих специалистов на вооружение, чтобы подход ко многим вопросам, касающихся базовых принципов обрезки интенсивного сада в каждом хозяйстве был единым.

Компания и в дальнейшем планирует проводить обучение специалистов агрономической службы технологиям ведения интенсивного сада, привлекая опыт ведущих европейских экспертов.



