Волгоградское УФАС отменило закупку МУП «Метроэлектротранс» на 230 миллионов рублей

Закупка в рамках подготовки к ЧМ-2018 на выполнение работ по модернизации комплекса систем безопасности скоростного трамвая отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, ООО «Ай Ди Консалтинг» из Воронежа обжаловало положения документации о закупке. В частности, жалоба содержала довод о неправомерном неразмещении в единой информационной системе в сфере закупок проектной документации, который был признан обоснованным.

В результате рассмотрения жалобы установлено, что заказчик нарушил п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, так как совокупность положений Закона о контрактной системе и Градостроительного кодекса РФ обязывает заказчика размещать в составе документации о закупке проектно-сметную документацию в полном объеме, что заказчиком в рамках рассматриваемого запроса предложений сделано не было.

Нормативно-правового обоснования невозможности или нецелесообразности неразмещения в единой информационной системе проектно-сметной документации МУП «Метроэлектротранс» комиссии Волгоградского УФАС России не представило.

Заказчику и уполномоченному органу выдано предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной системе. Теперь закупка, в которой уже был определен победитель – ООО «Аэль-РТС» - аннулирована.



