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Экономика
 07.03.2018 10:52

Волгоградское УФАС отменило закупку МУП «Метроэлектротранс» на 230 миллионов рублей

Закупка в рамках подготовки к ЧМ-2018 на выполнение работ по модернизации комплекса систем безопасности скоростного трамвая отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, ООО «Ай Ди Консалтинг» из Воронежа обжаловало положения документации о закупке. В частности, жалоба содержала довод о неправомерном неразмещении в единой информационной системе в сфере закупок проектной документации, который был признан обоснованным.
В результате рассмотрения жалобы установлено, что заказчик нарушил п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, так как совокупность положений Закона о контрактной системе и Градостроительного кодекса РФ обязывает заказчика размещать в составе документации о закупке проектно-сметную документацию в полном объеме, что заказчиком в рамках рассматриваемого запроса предложений сделано не было.
Нормативно-правового обоснования невозможности или нецелесообразности неразмещения в единой информационной системе проектно-сметной документации МУП «Метроэлектротранс» комиссии Волгоградского УФАС России не представило.
Заказчику и уполномоченному органу выдано предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной системе. Теперь закупка, в которой уже был определен победитель – ООО «Аэль-РТС» - аннулирована.  

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Водитель автомобиля "КамАЗ" пострадал в результате самопроизвольного движения грузовика в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на улице Ленина в поселке Гумрак. По дороге в поселок Аэропорт водитель грузовика совершил остановку, но не принял мер, исключающих самопроизвольное движение большегруза. В результате "КамАЗ" совершил наезд на водителя, прижав его к металлическому ограждению. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу. 
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Авария с участием рейсового автобуса и троллейбуса произошла в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы,  общественный транспорт столкнулся на Второй продольной недалеко от остановки “Медтехника”. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.
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Спорт 06.03.2018 17:15

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Похититель 11-летней девочки в Волгоградской области хотел получить за нее выкуп Стал известен мотив похищения 11-летней Анны Выпрецкой из Камышина Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как заявил на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который сегодня вместе с начальником ГУ МВД по Волгоградской области Александром Кравченко поделился подробностями розыска пропавшей 1 марта школьницы, похититель Сергей Вихлянцев намеревался получить за девочку выкуп. Установлено, что Вихлянцев вел асоциальный образ жизни. Он накопил долгов на 318 тысяч рублей, его в буквальном смысле атаковывали коллекторы. Он намеревался отвезти девочку в Москву, а затем требовать за...
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