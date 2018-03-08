В канун выборов президента России Фонд «Петербургская политика» оценил интенсивность ведения президентских кампаний в регионах России и «поместил» Волгоградскую область во вторую группу со средней интенсивностью (7-10 баллов). Как сообщает ИА «Высота 102», среди регионов ЮФО в этой же группе - соседние Астраханская область и Краснодарский край.

Среди важных событий в волгоградском регионе эксперты назвали визит Путина на празднование 75-летия окончания Сталинградской битвы, назначение на 18 марта референдума по вопросу о смене часового пояса (единственный региональный референдум в РФ), поквартирный обход членами участковых избирательных комиссий всех жителей, проведение форума молодежных советов при территориальных избирательных комиссиях, популяризация информации о введении по поручению Путина выплат для медицинского персонала отдаленных селений и приглашение одного из лидеров регионального отделения «Справедливой России» Дмитрия Калашникова на расширенное заседание президиума политсовета «ЕР» для обсуждения взаимодействия на выборах. Не повлияла на результат и оппозиционная активность в регионе, - подчеркивают эксперты. В частности, призыв Жириновского переименовать Волгоград в Сталинград, его и Бабурина визит в город-герой. В список регионов с умеренной интенсивностью избирательной кампании среди субъектов ЮФО вошли Севастополь и Адыгея, а в регионах с низкой интенсивностью значится Калмыкия. В отличниках оказалась Ростовская область: там у избирательной компании высокая интенсивность.



