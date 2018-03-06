В Волгоградской области целая школа ушла на карантин. Впрочем, в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отказались уточнить, где располагается это образовательное учреждение, заметив, что они «работают с педагогами и дают профессиональные рекомендации». «Тайной» является и информация и о том, в каких именно двух школах региона были закрыты 8 классов в связи с заболеваемостью детей ОРВИ, сообщает ИА «Высота 102», корреспондент которого безуспешно пытался выяснить эти «засекреченные сведения». Зато в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались о снижении заболевших респираторными заболеваниями – по сравнению с предыдущей неделей на 7%, в том числе в Волгограде - на 9%.

В целом на территории Волгоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 37%. В том числе в городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 27%.

По результатам лабораторных исследований методом ПЦР, проведенных на 9 неделе 2018 года, в структуре положительных находок половина принадлежит респираторным вирусам: РС-вирусы и риновирусной инфекции, вторая половина вирусам гриппа: А/H1N1, А/H3N2 и В в равных долях.

Всего за текущий эпидемический сезон лабораторно подтвержден диагноз грипп у 42 человек. Эти данные, вероятно, не являются "секретными".



