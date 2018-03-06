Сегодня в Волгограде штабы кандидатов в президенты посетят столичные ревизоры – представители «Национального общественного мониторинга» (НОМ). Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, эксперты хотят выяснить, насколько прозрачно в регионе работает предвыборное законодательство и не нарушаются ли права участников избирательной кампании. После визитов в штабы кандидатов эксперты отправятся в избирком Волгоградской области и проведут встречу с его руководством.

В Волгограде представители «Национального общественного мониторинга» намерены провести обучающий семинар для наблюдателей, которые готовятся к работе на выборах. Примечательно, что в компании с московскими экспертами в сфере выборов запланирован приезд R'n'B-исполнителя Эльмана Зейналова – участника телепроекта «Новая фабрика звезд». Однако пока организаторы уточняют участие певца в общественной акции.

В программе визита московских общественников в Волгоград запланирован флешмоб. По плану, 100 человек выходят на одну из главных улиц города и начинают подметать всё вокруг. Таким образом, общественники хотя провести аналогию: чистый город – чистые выборы. Креативят предвыборные активисты и в других городах, в которых они уже побывали со своей экспедицией. К примеру, в Самаре они уподобились бурлакам и протащили на тросах свой автобус – ровно 18 метров, в честь дня выборов президента.

Справка. «Национальный общественный мониторинг» - самая большая в России сеть независимых наблюдателей, нацелена на мониторинг избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах. Под эгидой «НОМ» объединились движения «Россия выбирает», Корпус «За чистые выборы», «Группа 32», «Народный наблюдатель», «Открытый альянс наблюдателей» и десятки региональных организаций. На предстоящих выборах президента РФ организация намерена выставить около 100 000 наблюдателей почти на всех избирательных участках страны.



