«Зеленая волна»: волгоградцы смогут озеленить город при поддержке РУСАЛа

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе экологических проектов «Зеленая волна» в 11 регионах России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, благодаря программе активные горожане, волонтеры, а также представители некоммерческих организаций и муниципальных учреждений смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств: парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых площадок.

В 2018 году конкурс пройдет в Волгоградской области (г. Волгоград), Красноярском крае (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, п. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район, Иркутской области (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровской области (г. Новокузнецк, п. Белогорск), Ленинградской области (г. Боскитогорск), Москве, Мурманской области (г. Кандалакша), Самарской области (пгт. Новосемейкино), Свердловской области (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республике Карелия (п. Надвоицы) и Республике Хакасия (г. Саяногорск).

Прием заявок будет проходить до 28 марта на электронной платформе http://grants.fcsp.ru. Максимальная сумма гранта РУСАЛа на реализацию каждого проекта-победителя составит 50 тыс. рублей. Средства можно направить на приобретение саженцев деревьев и кустарников, а также необходимых для их посадки расходных материалов и инвентаря.

«Конкурс проектов «Зеленая волна» мы проводим второй год подряд. В 2017 году к участию было принято 156 проектов, из которых поддержано 78 инициатив на общую сумму 700 тыс. рублей. В этом году мы учли высокую популярность программы среди горожан и приняли решение сделать конкурс более масштабным. Во-первых, значительно расширили географию, а во-вторых, увеличили сумму грантов с 10 до 50 тыс. рублей. Уверены, что неравнодушные жители, участвующие в конкурсе, смогут преобразить родные города и сделать их зеленее, чище и комфортнее, – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.fcsp.ru.

Справка. Конкурс проектов «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы развития общегородского и корпоративного волонтерства компании РУСАЛ «Помогать просто». Цели конкурса – благоустройство и озеленение территорий, развитие идей общегородского волонтерства, формирование сообществ активных горожан в городах присутствия компании. Помимо проектной работы, в течение года запланированы также экологические субботники, массовые акции по высадке деревьев с участием корпоративных волонтеров и активных горожан, лекции и семинары по экологическому просвещению, тематические мастер-классы и многое другое.



