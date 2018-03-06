



Проверку водителей городских автобусов на знание правил дорожного движения провели сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском отделе ГИБДД, профилактическое мероприятие прошло во время выездной конференции, посвященной вопросам безопасности на общественном транспорте, прошедшей на территории автобусного парка в Кировском районе. Ее актуальность подтверждает статистика. В минувшем году в Волгограде произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутного транспорта. В них пострадали 157 пассажиров, а четыре человека погибли.

Проверку на профпригодность прошли около трех десятков шоферов. С испытанием, по мнению экзаменаторов в погонах, все справились успешно. На вопросы водителей ответили начальник городского отдела ГИБДД Андрей Рибун и замначальника областного управления Валерий Удодов. Затем они поздравили с приближающимся праздником женскую часть коллектива автобусного парка.



