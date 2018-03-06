«Роснефть» реализует масштабные социальные проекты на юге России

Южный федеральный округ – не только главное место летнего отдыха россиян, но и важный центр нефтепереработки. Туапсинский НПЗ «Роснефти» один из крупнейших в южной части России. Компания активно работает в регионе, заботится о его жителях, поддерживает медицину, образование, спорт и другие социальные сферы.

Так, в феврале этого года в Геленджике открылся многопрофильный медицинский центр, построенный на средства компании «Роснефть». Он был создан в сотрудничестве с Международным медицинским центром «СОГАЗ» и стал частью программы развития инфраструктуры города-курорта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт компании. В церемонии открытия приняли участие главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край — одна из ключевых для «Роснефти» территорий, — отметил Игорь Сечин. — Здесь работают 14 тысяч наших сотрудников, а с семьями — более 40 тысяч человек, и мы несем ответственность за социальное развитие региона. В новом медицинском центре необходимое лечение смогут получать и сотрудники компании, и жители Краснодарского края».

Медицинский центр был возведен в рекордные сроки — за 13 месяцев. Строительство вела турецкая компания ENKA, договор с которой был подписан в ходе Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.













Проектная мощность амбулаторно-поликлинического отделения центра составляет 334 посещения в смену. Оснащение центра уникально. К примеру, здесь установлен первый в России аппарат для глубинного изучения артерий и вен (ангиограф ArtisOne). В списке ключевого оборудования также магнитно-резонансный томограф экспертного класса Magnetom Aera, компьютерный томограф PhilipsI ngenuity Elite, биохимический анализатор Architectcс 8000 (ABBOT) и иммунохимический анализатор Architect 2000 (ABBOT). Наличие теле-медицинского оборудования позволит проводить сложные высокотехнологичные операции под руководством ведущих российских специалистов Международного медицинского центра «СОГАЗ».

Помимо медицинского центра, в состав комплекса входит многоквартирный жилой дом для персонала, а также комплекс бытового обслуживания. Строится вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов. Общая стоимость медицинского центра со всем оборудованием и объектами социальной инфраструктуры составила 5 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе администрации Геленджика, в новом медицинском центре организованы виды помощи, в которых местное здравоохранение испытывает недостаток: лабораторная и аппаратная диагностика, амбулаторные приемы «узких» специалистов. С его вводом снизится нагрузка на муниципальные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ).

«С организацией высокотехнологичной медицинской помощи при инфарктах и инсультах, особенно после ее перевода в обязательное медицинское страхование, своевременность и качество лечения значительно повысится. Мы перестанем возить пациентов в Новороссийск и Краснодар, необходимая помощь, в том числе и кардиохирургическая, будет оказываться немедленно, — пояснили в пресс-службе города. — Намечено взаимовыгодное сотрудничество с муниципальными ЛПУ по вопросам обмена опытом, услугами и обучения персонала. Совместно мы будем работать и на чемпионате мира по футболу и на других важных мероприятиях. Жители Геленджика с нетерпением ожидали открытия центра, понимая, что это новый уровень развития здравоохранения города».





Белобочка, афалина и азовка

Заботясь об экологии Черноморского региона, «Роснефть» финансирует программу исследования черноморских дельфинов Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН). Она рассчитана на три года и предполагает полевые исследования, акустический и визуальный мониторинг, камеральную обработку полученных данных. Сейчас составляется план работ, а уже весной специалисты института приступят непосредственно к исследованиям.













В водах Черного моря обитает три вида морских млекопитающих – белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Все три вида включены в красный список Международного союза охраны природы, а черноморская афалина и азовка занесены в Красную книгу РФ.

Точные данные о численности всех трех видов отсутствуют, поскольку серьезные работы по изучению черноморских дельфинов не проводились с начала 80-х годов прошлого века. Институт океанологии РАН планирует восполнить этот пробел, возобновив исследования.

«Это необходимо потому что дельфины являются своеобразным индикатором общей экологической ситуации в акватории. Нужно собирать информацию о численности популяции, о путях миграции, образе жизни. Тогда мы будем иметь представление о состоянии Черного моря в целом, — отметил, выступая на конференции по вопросам изучения акватории Черного моря, научный сотрудник Института океанологии Александр Агафонов. — Как ни печально, но сейчас средства на науку выделяются в недостаточных объемах. Если бизнес поучаствует в финансировании, поддержит научные исследования, то это будет обоюдно полезно».





Уверенность в завтрашнем дне

Компания «Роснефть» заботится о своих сотрудниках, обустраивая и развивая социальную инфраструктуру, обеспечивая работников жильем. Последний проект компании – строительство в Туапсе на средства ООО «Роснефть – Туапсинский НПЗ» жилого комплекса на 405 квартир для своих специалистов. Стоимость комплекса – 2 млрд рублей. Необходимость в строительстве жилья возникла в связи с глобальной реконструкцией Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, которая увеличит его мощность с 4,5 до 12 млн тонн нефти в год. Помимо жилья, выделяются средства на ремонт дорог, детских учреждений.













«Роснефть» — компания с высокой социальной ответственностью. Значение Туапсинского нефтяного комплекса трудно переоценить. Это — локомотив экономики района, его слава и гордость, — делится глава администрации Туапсинского района Анатолий Русин. — Особенно приятно, что компании близко такое понятие, как «социальная ответственность бизнеса», она активно участвует в жизни туапсинцев, приходит на помощь в трудных ситуациях, поддерживает учреждения социальной сферы, помогает благоустраивать город».

По словам Анатолия Русина, только в 2017 году «Роснефть» выделила муниципалитету 127 млн рублей. Средства направлены на нужды социальной сферы. Например, при участии «Роснефти» в 2017 году была капитально отремонтирована одна из старейших школ Туапсе – № 5. День рождения школы ученики и учителя встретили с обновленным фасадом, отремонтированными спортзалами и кабинетами. Значительную помощь оказало предприятие и в обновлении подвижного состава районного автотранспортного предприятия.

«Жителям Туапсе повезло быть причастными к становлению и трудовым свершениям «Роснефти», повезло всем тем, кто работает на ее предприятиях, потому что они живут с уверенностью в завтрашнем дне», — отмечает глава района.





Путевка в жизнь

Несколько лет назад в гимназии № 1 города Туапсе были организованы так называемые «Роснефть-классы», в которых обучаются активные, хорошо успевающие ученики 10-11 классов, прошедшие специальный отбор. Эти классы — часть кадровой политики компании, стремящейся привлекать талантливую, перспективную молодежь и создавать им возможности для успешного старта в профессиональной жизни.

С появлением «Роснефть-классов» у старшеклассников Туапсе появилась возможность углубленно изучать физику, химию, информатику, слушать лекции, в том числе профессоров Кубанского государственного технологического университета. Кроме того, они смогли участвовать в дополнительных олимпиадах, семинарах, конкурсах. Организовывались образовательные поездки, чтобы познакомить учеников с лучшими российскими техническими вузами, готовящими специалистов для нефтяной отрасли.

По окончании гимназии, лучшие выпускники «Роснефть-классов» получают от компании «Роснефть» целевое направление в Санкт-Петербургский технологический институт или Кубанский государственный технологический университет для обучения по нефтяному профилю. Получив диплом, молодые специалисты имеют возможность трудоустроиться на предприятия компании.





Спорт высших достижений

Еще одно важное направление работы «Роснефти» в Южном регионе – поддержка спортивных программ. Начнем с того, что компания выступала генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, которые дали огромный толчок развитию спорта в регионе, да и во всей стране. Общая сумма спонсорского взноса «Роснефти» составила 180 млн долларов.

Также компания «Роснефть» — основной спонсор краснодарского волейбольного клуба «Динамо» — трехкратного обладателя Кубка России, трехкратного призера чемпионата России и двукратного победителя Кубка Европейской конфедерации волейбола.













«Роснефть» — давний и главный партнер нашего клуба. Мы с большим уважением относимся к нашим партнерам которые поддерживают спорт высших достижений, — отмечает директор волейбольного клуба «Динамо» Андрей Макаров. — Сейчас мы играем в полуфинале Еврокубка, боремся. Знаю одно, что без финансовой поддержки такой структуры как «Роснефть» нам существовать крайне сложно. У нас давние отношения с госкорпорацией, и мы готовы продолжать сотрудничество – наши победы и успехи благодаря «Роснефти» и администрации Краснодарского края. Тот факт, что государственная корпорация «Роснефть» верит и поддерживает спорт высших достижений, благоприятно сказывается на развитии отечественного спорта. Большое им за это спасибо».



