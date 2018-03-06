|Происшествия
|07.03.2018 08:51
Автобус и троллейбус столкнулись в Волгограде
Авария с участием рейсового автобуса и троллейбуса произошла в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, общественный транспорт столкнулся на Второй продольной недалеко от остановки “Медтехника”. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде
В Волгограде сотрудник полиции и спасенная им на пожаре девочка встретились как родные люди
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались...
Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Расследования
|07.03.2018 11:41
Похититель 11-летней камышанки Анны Выпрецкой, Сергей Вихлянцев отправится на время следствия в СИЗО. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, такое решение в эти минуты принял Камышинский городской суд. 59-летнему похитителю предстоит пробыть под арестом как минимум до начала мая. Напомним, девочка пропала утром 1 марта по дороге в школу, расположенную в 150 метрах от дома. Близкие сообщили об исчезновении ребенка в полицию. В течение четырех суток девочку искали около 500 человек - сотрудников правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший в магазине родителей Ани....
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|Общество
|07.03.2018 11:36
Проверку водителей городских автобусов на знание правил дорожного движения провели сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском отделе ГИБДД, профилактическое мероприятие прошло во время выездной конференции, посвященной вопросам безопасности на общественном транспорте, прошедшей на территории автобусного парка в Кировском районе. Ее актуальность подтверждает статистика. В минувшем году в Волгограде произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутного транспорта. В них пострадали 157 пассажиров, а четыре человека погибли. Проверку на профпригодность прошли около трех десятков шоферов. С испытанием, по мнению экзаменаторов в погонах, все справились успешно. На вопросы водителей ответили начальник городского отдела ГИБДД Андрей Рибун...
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|Экономика
|07.03.2018 11:07
В сельскохозяйственных филиалах компании «Сады Придонья» полным ходом идет подготовка к новому сезону. Большое внимание уделяется плодовой обрезке сада. Она дает возможность регулировать процессы роста и урожайности локально. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, сейчас в садоводческих хозяйствах ведется комплекс мероприятий, включающий в себя формирование молодого сада, детальную и санитарную обрезки плодоносящих садов на площади порядка 6 тыс. гектаров. Надо отметить, что в начале года компания организовала для своих аграриев серию научно-практических семинаров с участием высококвалифицированных специалистов из Сербии. «Мы тесно сотрудничаем с некоторыми агрономами из Европы, обладающими серьезными и обширными знаниями в области...
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|Экономика
|07.03.2018 10:52
Закупка в рамках подготовки к ЧМ-2018 на выполнение работ по модернизации комплекса систем безопасности скоростного трамвая отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, ООО «Ай Ди Консалтинг» из Воронежа обжаловало положения документации о закупке. В частности, жалоба содержала довод о неправомерном неразмещении в единой информационной системе в сфере закупок проектной документации, который был признан обоснованным. В результате рассмотрения жалобы установлено, что заказчик нарушил п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, так как совокупность положений Закона о контрактной системе и Градостроительного кодекса РФ обязывает заказчика размещать в составе документации о закупке проектно-сметную документацию...
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|Выборы
|07.03.2018 10:39
Сегодня в Волгограде штабы кандидатов в президенты посетят столичные ревизоры – представители «Национального общественного мониторинга» (НОМ). Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, эксперты хотят выяснить, насколько прозрачно в регионе работает предвыборное законодательство и не нарушаются ли права участников избирательной кампании. После визитов в штабы кандидатов эксперты отправятся в избирком Волгоградской области и проведут встречу с его руководством. В Волгограде представители «Национального общественного мониторинга» намерены провести обучающий семинар для наблюдателей, которые готовятся к работе на выборах. Примечательно, что в компании с московскими экспертами в сфере выборов запланирован приезд R'n'B-исполнителя Эльмана Зейналова – участника телепроекта «Новая фабрика звезд». Однако пока...
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|Здравоохранение
|07.03.2018 10:26
В Волгоградской области целая школа ушла на карантин. Впрочем, в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отказались уточнить, где располагается это образовательное учреждение, заметив, что они «работают с педагогами и дают профессиональные рекомендации». «Тайной» является и информация и о том, в каких именно двух школах региона были закрыты 8 классов в связи с заболеваемостью детей ОРВИ, сообщает ИА «Высота 102», корреспондент которого безуспешно пытался выяснить эти «засекреченные сведения». Зато в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались о снижении заболевших респираторными заболеваниями – по сравнению с предыдущей неделей на 7%, в том числе в Волгограде - на 9%. В целом на территории...
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|Общество
|07.03.2018 10:06
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе экологических проектов «Зеленая волна» в 11 регионах России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, благодаря программе активные горожане, волонтеры, а также представители некоммерческих организаций и муниципальных учреждений смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств: парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых площадок. В 2018 году конкурс пройдет в Волгоградской области (г. Волгоград), Красноярском крае (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, п. Таежный, с....
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|Общество
|07.03.2018 09:52
Прощание с основателем и художественным руководителем Нового экспериментального театра состоится 10 марта с 10.00 до 13.00 в здании НЭТа. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт учреждения культуры. Похоронят Отара Ивановича Джангишерашвили в 15.00 на Димитровском кладбище. Художественный руководитель театра скончался накануне после продолжительной болезни. «Достойный сын Грузии, гражданин и патриот России, почетный гражданин Волгоградской области, он отдал городу-герою Волгограду более тридцати лет своей жизни на ниве служения отечественному театру», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте НЭТа. Накануне соболезнования в связи с кончиной Отара Джангишерашвили выразил губернатор Волгоградской области.
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|Происшествия
|07.03.2018 09:43
Водитель автомобиля "КамАЗ" пострадал в результате самопроизвольного движения грузовика в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на улице Ленина в поселке Гумрак. По дороге в поселок Аэропорт водитель грузовика совершил остановку, но не принял мер, исключающих самопроизвольное движение большегруза. В результате "КамАЗ" совершил наезд на водителя, прижав его к металлическому ограждению. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
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|Общество
|07.03.2018 06:22
Уникальное шоу «Гиппопотамус» стартует в Волгоградском цирке 10 марта. Продюсерский центр Гии Эрадзе представляет шоу-балет в традициях восточной сказки, выступления клоунов, эквилибристов, воздушных гимнастов, жонглеров на мотоциклах, дрессированных верблюдов и собак. Организаторы обещают, что шоу «Гиппопотамус» создано для всей семьи. А профессионализм артистов подтвержден мировыми наградами и головокружительным успехом во время зарубежных гастролей. Но главными героями представления станут, конечно, гиппопотамы. Дрессировщики Людмила и Тофик Ахундовы заставили удивиться весь мир, создав неповторимое и уникальное шоу с участием дрессированных африканских животных. Глядя на, казалось бы, неуклюжих и ленивых гиппопотамов, трудно было себе представить, что на самом деле эти животные -...
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|Общество
|06.03.2018 22:39
Известный российский певец Дмитрий Билан, который 7 марта выступит в Волгограде, уже прибыл в город-герой, где успел хорошо выспаться и погулять. Как сообщает ИА «Высота 102», о своем досуге артист поведал на персональной странице в Instagram. Поклонников артиста больше всего впечатлила кровать в гостинице «Волгоград» и монумент на Мамаевом кургане, куда после крепкого сна и отправился артист. «Впечатляет этот ансамбль, да и родина-мать невероятная», - написал Дмитрий Билан (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.) под красочной фотографией, сделанной у подножия грандиозного монумента. В комментариях к публикации многие благодарят певца за то, что он показал им...
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|Аналитика
|06.03.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Природоохранные прокуроры предложили способы избавления гостей ЧМ-2018 от волгоградской мошки
Смотрите сегодня в программе: природоохранным прокурорам не понравилась идея оставить Волго-Ахтубинскую пойму без воды, чтобы избавить гостей чемпионата мира - 2018 от мошки и комаров. Похищение одиннадцатилетней девочки ради выкупа: руководители региональных управлений СК и полиции раскрыли подробности резонансного преступления. После 13 лет запустения волгоградский ГДЮЦ распахнул двери для детей: но сначала взрослые проделали большую работу. 100 дней до старта чемпионата мира по футболу: в Волгограде волонтеры сопроводили флешмобом премьеру песни о самих себе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине...
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|Расследования
|06.03.2018 17:30 (Обновлено: 06.03.2018 17:36)
К 3 годам колонии общего режима за нападение на полицейских приговорил Волгоградский областной суд волжанина Дмитрия Титова. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. В августе минувшего года нетрезвый Титов припарковался во дворе одного из домов. Это заметил патруль ДПС. Увидев, что водитель пьян, стражи порядка отвели его в свою машину для составления протокола. Когда мужчине предложили пройти медосвидетельствование, тот разозлился и брызнул на полицейских из газового баллончика. Одному из инспекторов аэрозоль попал в глаза, и это, как определили эксперты, нанесло его здоровью легкий вред. Ранее Волжский городской суд приговорил Титова к 2 годам колонии общего режима....
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|Спорт
|06.03.2018 17:15
Виталий Мутко принял решение уйти с поста председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ, сам Мутко сегодня сообщил журналистам в Новогорске. По его словам, оргкомитет теперь возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. "Мы приняли решение, что генеральным директором является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его. Моя задача — выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство; строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету", — сказал Мутко. Соответствующие изменения внесены и в распределение обязанностей между вице-премьерами. Согласно обновленному документу, организация, подготовка и...
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|Расследования
|06.03.2018 17:00
Стал известен мотив похищения 11-летней Анны Выпрецкой из Камышина Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как заявил на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который сегодня вместе с начальником ГУ МВД по Волгоградской области Александром Кравченко поделился подробностями розыска пропавшей 1 марта школьницы, похититель Сергей Вихлянцев намеревался получить за девочку выкуп. Установлено, что Вихлянцев вел асоциальный образ жизни. Он накопил долгов на 318 тысяч рублей, его в буквальном смысле атаковывали коллекторы. Он намеревался отвезти девочку в Москву, а затем требовать за...
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