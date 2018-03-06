Популярный артист назвал невероятной «Родину мать» в Волгограде









Известный российский певец Дмитрий Билан, который 7 марта выступит в Волгограде, уже прибыл в город-герой, где успел хорошо выспаться и погулять. Как сообщает ИА «Высота 102», о своем досуге артист поведал на персональной странице в Instagram. Поклонников артиста больше всего впечатлила кровать в гостинице «Волгоград» и монумент на Мамаевом кургане, куда после крепкого сна и отправился артист. «Впечатляет этот ансамбль, да и родина-мать невероятная», - написал Дмитрий Билан (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.) под красочной фотографией, сделанной у подножия грандиозного монумента. В комментариях к публикации многие благодарят певца за то, что он показал им скульптуру так близко и провел прямой эфир во время прогулки по памятнику-ансамблю.



