«Удивительно, но факт: в международный женский день родился и я, и генерал Родимцев, с которым меня связала военная судьба в годы Сталинградской битвы. Так что сегодня подниму рюмку за память человека, полностью изменившего мою жизнь». Так отреагировал на поздравление с юбилеем журналистов ИА «Высота 102» фронтовик, председатель совета ветеранов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии Олег Львович Бурковский. Несмотря на преклонные годы, он в деталях помнит события 75-летней давности. В горящем Сталинграде остался с бабушкой: отец, военный летчик, ушел на фронт, с которого домой не вернется: он погибнет под Берлином за 2 недели до окончания войны. Мама-хирург эвакуировалась с госпиталем, она пройдет дорогами войны до победного дня.

После очередной бомбежки бабушка погибла на его глазах под завалами, спасти ее было некому. Олег возил раненых со своим другом к переправе, но вскоре и друг погиб от взрыва. «Меня заприметил лейтенант Иван Сугак и привел к комдиву: «Этот паренек перевез к переправе не один десяток раненых. Отвечаю за него головой. Нельзя ли определить его к вам сыном полка? Родимцев сказал: «Определяй, он стоящий», - рассказывает Бурковский.

Свои боевые задания, которые получал от командиров, помогая разведчикам, Олег Львович называет происшествиями, за которые получал благодарности, а вскоре и первую, в 15 лет награду - медаль «За отвагу». Когда ранило осколком в голову, его чуть не похоронили в братской могиле. Именно Родимцев отправил его в школу юнг на Соловки, которую закончил с отличием. Потом продолжил войну на Дальнем Востоке.

«Мы встречались с генералом до последних дней его жизни, - говорит фронтовик Бурковский. – Он часто приезжал к нам в Волгоград, а я, когда бывал в Москве, всегда навещал его. До сих пор помню борщ с пирожками, которые готовила его жена. Обращался я к ней по-простому: тетя Катя. Они же родом из одного оренбургского села были, понимали друг друга с полуслова. Их дом всегда был открыт… Моего командира, дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева нет уже 41 год. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Когда я приходил туда, там всегда были живые цветы. Давненько не посещал Москву, здоровье пошаливает, но, уверен, что и сегодня на его могиле тоже цветы. От детей, внуков и правнуков, советов ветеранов... Конечно, забыть этого легендарного полководца невероятной смелости и честности невозможно. Уверен, что все, кто еще остался жив из его дивизии, те, с кем он воевал на фронтах, отметят его сегодняшнее 113-летие».

Олег Львович признается, что главным подарком для него стало бы возрождение музея в колледже олимпийского резерва имени Родимцева на улице Чуйкова, который непонятно почему был уничтожен. Исчезли куда-то экспонаты, в том числе и китель генерала, который он лично передал в музей. «Но ведь память священна, верно же? – спрашивает он и сам же отвечает: «И у нас не может быть по-другому».