К 3 годам колонии общего режима за нападение на полицейских приговорил Волгоградский областной суд волжанина Дмитрия Титова. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. В августе минувшего года нетрезвый Титов припарковался во дворе одного из домов. Это заметил патруль ДПС. Увидев, что водитель пьян, стражи порядка отвели его в свою машину для составления протокола. Когда мужчине предложили пройти медосвидетельствование, тот разозлился и брызнул на полицейских из газового баллончика. Одному из инспекторов аэрозоль попал в глаза, и это, как определили эксперты, нанесло его здоровью легкий вред.

Ранее Волжский городской суд приговорил Титова к 2 годам колонии общего режима. Сообщается также, что на ужесточение приговора областного суда повлияло то, что нападающий был пьян.



