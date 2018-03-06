Мутко ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018

Виталий Мутко принял решение уйти с поста председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ, сам Мутко сегодня сообщил журналистам в Новогорске. По его словам, оргкомитет теперь возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Мы приняли решение, что генеральным директором является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его. Моя задача — выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство; строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету", — сказал Мутко. Соответствующие изменения внесены и в распределение обязанностей между вице-премьерами. Согласно обновленному документу, организация, подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года включена в круг обязанностей Дворковича. Решение о назначении его на должность председателя оргкомитета Россия-2018 было принято Советом учредителей организации, который состоялся сегодня, 6 марта.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом этого года на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.



