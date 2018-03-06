В Волгограде целая семья вместе с детьми занималась сбытом наркотиков









Семейная пара и их дети - дочь 28-ми лет и 19-летний сын подозреваются в сбыте наркотиков на территории Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области. Вся семья была задержана в Красноармейском районе сотрудниками городского подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Выяснилось, что супруги из Котельниковского района через Интернет приобрели крупную партию синтетических наркотиков для дальнейшей реализации на территории Волгограда разовыми дозами бесконтактным способом путем закладок в специальные тайники. В арендованной квартире в Красноармейском районе полицейские изъяли пакет с N-метилэфедроном, количества которого хватило бы для изготовления свыше 25 тыс. разовых наркотических доз. Подозреваемые арестованы. По статье «Сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере» каждому из членов семьи грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.