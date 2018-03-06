В Астраханской области зафиксирован гонконгский грипп

Диагноз грипп в Волгоградской области лабораторно подтвержден у 42 жителей региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора. Десять дней назад это заболевание было зафиксировано у 37 человек. На прошедшей неделе в связи с заболеваемостью детей ОРВИ была осуществлена приостановка образовательного процесса полностью в одной школе области и частично закрыто 8 классов в 2 школах области. В целом на территории региона уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 37%. В городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 27%. В структуре положительных находок половина принадлежит респираторным вирусам: РС-вирусы и риновирусной инфекции, вторая половина...

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