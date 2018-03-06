Избирательные участки в Волгоградской области оборудуют стационарными металлодетекторами, которые поступят в регион за несколько дней до выборов президента РФ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, в срок до 16 марта на территорию Волгоградской области доставят 224 стационарных металлодетекторов. Стоимость партии - свыше 39,8 миллиона рублей. Закупка произведена у единственного поставщика. Заказчиком выступило министерство промышленности и торговли РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В Волгоградской области в этот день пройдет и региональный референдум по вопросу о переводе стрелок часов на час вперед. Всего в регионе проживает чуть менее 1,9 млн граждан, обладающих электоральным правом.



