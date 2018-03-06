







В 2017 году корпоративное подразделение банка ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях профинансировало предприятия регионов на общую сумму 15,5 млрд рублей, что на 17% больше аналогичного показателя за 2016 год. Как сообщил на состоявшейся сегодня в Волгограде пресс-конференции руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях Владимир Русаев, весь объем выданных кредитных средств был направлен на поддержку активно развивающегося сегмента – предприятий среднего и малого бизнеса.

Подводя итоги минувшего года Владимир Русаев отметил, что корпоративный кредитный портфель банка ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях без учета кредитов органам государственной власти вырос на 13% - до 16,6 млрд рублей.

Документарный портфель ВТБ в регионе на 1 января 2018 года превысил 700 млн рублей. Объем привлеченных средств на счетах и депозитах юридических лиц по итогам прошлого составил 18,8 млрд рублей, показав рост на 23%.

«Наш кредитный портфель отражает основные тенденции, сложившиеся в последнее время в региональной экономике. Динамичное развитие агропромышленного комплекса, получившего уникальные возможности для расширения производства, подтверждается ростом его доли в портфеле до 59%, - отметил Владимир Русаев. – При этом отмечается снижение доли предприятий торговли в портфеле на 68%».

В наступившем 2018 году банк ВТБ продолжает активно участвовать в реализации программ льготного кредитования. Так, по программе, реализуемой совместно с Минсельхозом РФ, займы аграриям выдаются по ставке не выше 5% годовых.

В рамках «Программы 1706» Минэкономразвития РФ льготная ставка установлена не выше 6,5% предприятиям самых различных отраслей - сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение и др. Заемные средства на пополнение оборотных средств по ней предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.

По итогам прошлого года в рамках федеральных программ господдержки банк ВТБ в Волгоградской области выдал 2,2 млрд рублей.



