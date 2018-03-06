







Уникальное шоу «Гиппопотамус» стартует в Волгоградском цирке 10 марта. Продюсерский центр Гии Эрадзе представляет шоу-балет в традициях восточной сказки, выступления клоунов, эквилибристов, воздушных гимнастов, жонглеров на мотоциклах, дрессированных верблюдов и собак. Организаторы обещают, что шоу «Гиппопотамус» создано для всей семьи. А профессионализм артистов подтвержден мировыми наградами и головокружительным успехом во время зарубежных гастролей. Но главными героями представления станут, конечно, гиппопотамы. Дрессировщики Людмила и Тофик Ахундовы заставили удивиться весь мир, создав неповторимое и уникальное шоу с участием дрессированных африканских животных. Глядя на, казалось бы, неуклюжих и ленивых гиппопотамов, трудно было себе представить, что на самом деле эти животные - очень даже смышленые и трудолюбивые артисты. А на сцене они способны проворачивать сложные акробатические трюки, например, делать пирамидки или кувыркаться пируэтом. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».



