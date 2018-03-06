







АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам деятельности в 2017 году на 32,5 % по сравнению с 2016 годом увеличило выручку от реализации своей продукции за пределы России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, поставки за рубеж основного экспортного химического продукта предприятия – гранулированной каустической соды – в минувшем году превысили показатели предыдущего на 9,1 % в денежном выражении. Прирост по экспорту суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) составил 46,6 %, товаров бытовой химии зарубежным потребителям также в денежном выражении отправлено на 6 % больше, чем годом ранее.

Как поясняют в компании, высокое качество продукции и активная маркетинговая стратегия позволили «КАУСТИКу» в 2017 году более чем в 6,5 раза увеличить выручку от реализации одного из основных продуктов магнезиального направления – гидроксида магния, производство которого открылось на промышленной площадке предприятия в 2015 году. Напомним, несколько десятков наименований продукции, которую волгоградские химики производят на промплощадке «КАУСТИКа», поставляется в 40 стран мира.

Успешная деятельность на внешних рынках и устойчивый спрос на продукцию внутри страны позволили увеличить сумму уплаченных налогов и сборов. Всего по итогам 2017 года предприятие перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 2 миллиардов 404 миллионов рублей, что на 68,2 млн рублей больше, чем в 2016 году. АО «КАУСТИК» сохраняет лидирующие позиции в списке крупнейших налогоплательщиков, работодателей и экспортёров Волгоградской области.