|Происшествия
|06.03.2018 11:39
На севере Волгограда нашли тела двух человек
Тела двух человек - мужчины и женщины - сегодня обнаружены в частном домовладении на улице Сталинградская в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, личности погибших устанавливаются. По предварительной версии, их смерть не носит криминальный характер. Вероятно всего, что они погибли от отравления угарным газом.
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде
В Волгограде сотрудник полиции и спасенная им на пожаре девочка встретились как родные люди
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались...
Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Спорт
|06.03.2018 17:15
Виталий Мутко принял решение уйти с поста председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ, сам Мутко сегодня сообщил журналистам в Новогорске. По его словам, оргкомитет теперь возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. "Мы приняли решение, что генеральным директором является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его. Моя задача — выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство; строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету", — сказал Мутко. Соответствующие изменения внесены и в распределение обязанностей между вице-премьерами. Согласно обновленному документу, организация, подготовка и...
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|Телеком
|06.03.2018 16:41
Компания «МегаФон» предоставит услугу мобильной передачи данных для ЭКГ-аппаратов, установленных в машинах «скорой помощи» в Волгограде. Благодаря надежному интернету информация о состоянии пациентов будет поступать в режиме онлайн – это упростит постановку диагноза и поможет оперативно подготовиться к приему больного в лечебном учреждении. Согласно заключенному контракту, SIM-карты компании с неограниченным интернет-трафиком будут установлены в 137 аппаратах ЭКГ волгоградской «скорой», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «При выборе нового поставщика услуги «скорая помощь» оценила высокое качество нашего мобильного интернета. Широкое покрытие сети в городе позволит медикам оперативно обмениваться данными с коллегами – в частности, для консультаций, если постановка...
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|Происшествия
|06.03.2018 16:12
Семейная пара и их дети - дочь 28-ми лет и 19-летний сын подозреваются в сбыте наркотиков на территории Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области. Вся семья была задержана в Красноармейском районе сотрудниками городского подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Выяснилось, что супруги из Котельниковского района через Интернет приобрели крупную партию синтетических наркотиков для дальнейшей реализации на территории Волгограда разовыми дозами бесконтактным способом путем закладок в специальные тайники. В арендованной квартире в Красноармейском районе полицейские изъяли пакет с N-метилэфедроном, количества которого хватило бы для изготовления свыше 25 тыс....
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|Общество
|06.03.2018 16:07
Сегодня в Волгограде умер главный режиссер Волгоградского экспериментального театра Отар Джангишерашвили, сообщает ИА «Высота 102». Отар Иванович – народный артист России. В июле нынешнего года ему бы исполнилось 75 лет. В 1989 году стал основателем Волгоградского Нового экспериментального театра. Являлся его директором и главным режиссером.
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|Здравоохранение
|06.03.2018 15:37
Диагноз грипп в Волгоградской области лабораторно подтвержден у 42 жителей региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора. Десять дней назад это заболевание было зафиксировано у 37 человек. На прошедшей неделе в связи с заболеваемостью детей ОРВИ была осуществлена приостановка образовательного процесса полностью в одной школе области и частично закрыто 8 классов в 2 школах области. В целом на территории региона уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 37%. В городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 27%. В структуре положительных находок половина принадлежит респираторным вирусам: РС-вирусы и риновирусной инфекции, вторая половина...
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|Культура
|06.03.2018 15:30
Праздничный концерт с участием певицы Алены Апиной пройдет в Волжском в ДК "Волгоградгидрострой" в Международный женский день. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ДК проводит закупку у единственного поставщика на проведение праздничного концерта стоимостью чуть более 666 тысяч рублей. На эту сумму исполнитель должен обеспечить певицу и ее коллектив питанием, транспортом, проживанием в гостинице, билетами на самолет из Москвы и обратно, профессионально организовать выступление, а также оказать услуги, предусмотренные "бытовым райдером коллектива". Что прописано в райдере Алены Апиной, не сообщается.
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|Астрахань
|06.03.2018 15:12
В Астраханской области на сегодняшний день зафиксировано 10 случаев заболевания гонконгским гриппом. Кроме того, по данным регионального Роспотребнадзора, - сообщает ИА «Астрахань 24», - за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, в регионе увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ: в целом по населению области на 15,2 %, по Астрахани – на 17,5 %. В инфекционные отделения и стационары области за медицинской помощью обратились свыше 6 тыс. астраханцев, с клиническими проявлениями гриппа и ОРВИ госпитализировано около 600 человек.
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|Выборы
|06.03.2018 14:47
Избирательные участки в Волгоградской области оборудуют стационарными металлодетекторами, которые поступят в регион за несколько дней до выборов президента РФ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, в срок до 16 марта на территорию Волгоградской области доставят 224 стационарных металлодетекторов. Стоимость партии - свыше 39,8 миллиона рублей. Закупка произведена у единственного поставщика. Заказчиком выступило министерство промышленности и торговли РФ. Выборы президента России пройдут 18 марта. В Волгоградской области в этот день пройдет и региональный референдум по вопросу о переводе стрелок часов на час вперед. Всего в регионе проживает чуть менее 1,9 млн граждан, обладающих электоральным правом.
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|Происшествия
|06.03.2018 14:03
Женщина и ее двухлетний ребенок получили отравление угарным газом в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, тревожное сообщение поступило в оперативные службы из 7-го микрорайона. На данный момент известно, что мама и ее сын получили легкое отравление в результате нарушения эксплуатации газовой колонки. От госпитализации они отказались. Отметим, что за сегодняшний день это уже второе сообщение об отравлении угарным газом. Сегодня утром стало известно, что, предположительно, по этой причине скончались два человека в одном из частных домов в Тракторозаводском районе.
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|Экономика
|06.03.2018 13:41
АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») по итогам деятельности в 2017 году на 32,5 % по сравнению с 2016 годом увеличило выручку от реализации своей продукции за пределы России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, поставки за рубеж основного экспортного химического продукта предприятия – гранулированной каустической соды – в минувшем году превысили показатели предыдущего на 9,1 % в денежном выражении. Прирост по экспорту суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) составил 46,6 %, товаров бытовой химии зарубежным потребителям также в денежном выражении отправлено на 6 % больше, чем годом ранее. Как поясняют в компании, высокое качество продукции...
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|Политика
|06.03.2018 13:09
Сегодня на заседании Совета Волгоградской областной думы принято решение о создании межфракционной рабочей группы, которая займется законодательным обеспечением реализации Послания Президента РФ на территории региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу облдумы, в состав рабочей группы войдут руководители парламентских фракций Алексей Буров (КПРФ), Сергей Горняков ("Единая Россия"), Дмитрий Калашников("Справедливая Россия"), Юрий Чекалин (ЛДПР). Председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов пояснил, что "рабочая группа проанализирует основные положения ежегодного обращения главы государства к парламенту и подготовит предложения по совершенствованию регионального законодательства с целью выполнения Послания Президента". Напомним, накануне губернатор Андрей Бочаров на расширенном оперативном совещании поставил задачу представить предложения для...
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|Общество
|06.03.2018 12:28
Сверкающий свет витражей просторного фойе, большие светлые кабинеты, спортивный и концертные залы, обсерватория, библиотека… Все это – обновленный детско-юношеский центр на улице Краснознаменской в центре Волгограда, познакомиться с которым пришли педагоги центра, родители, дети. Сегодня, спустя 13 лет, состоялось торжественное открытие дворца детства,которого долгие годы ждали дети, педагоги, родители, сообщает ИА «Высота 102». ...
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|Расследования
|06.03.2018 11:59
Приговором Дзержинского районного суда 45-летняя владелица автоцентра Марина Капитанова признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Ей назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что Капитанова, являясь индивидуальным предпринимателем, в марте 2014 года заключила соглашение о продаже имущества с подконтрольной фирмой, где была единственным учредителем. По условиям соглашения, она якобы продала юридическому лицу здание авторемонтного центра, в результате чего у подконтрольной фирмы возникло право на возмещение налога на добавочную стоимость в сумме свыше 18,5 млн рублей. Вместе с тем, деньги из бюджета фактически перечислены не были из-за отказа налоговой службой в...
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|Экономика
|06.03.2018 11:32
Ежегодно сотни тысяч людей впервые приходят на международные финансовые рынки в поисках заработка. И далеко не у всех процесс взаимодействия с брокерскими компаниями проходит гладко. Группа компаний TeleTrade помогает клиентам в решении любых вопросов в регионах присутствия, а сегодня это 26 стран. Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме, ИА «Высота 102» рассказала главный специалист службы поддержки TeleTrade Марина Мокану. – Марина, какие задачи решает служба поддержки клиентов TeleTrade? – Мы решаем любые вопросы, связанные с обслуживанием клиентов в компании. Поскольку TeleTrade предоставляет...
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|Общество
|06.03.2018 11:23
Система информирования гостей и болельщиков будет создана в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, МУ "Комдорстрой" объявил электронный аукцион на право создания системы информирования пешеходов (маршрутного ориентирования) на период проведения чемпионата. В эту систему входит изготовление и монтаж информационных конструкций, указателей, вывесок, знаков, стел, карт и других носителей, в том числе звуковых, выдержанных в едином стиле. На то, чтобы гости ЧМ-2018 не потерялись в большом городе, будет выделено 5,5 миллиона рублей в качестве субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на 2018 год. Работы должны...
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